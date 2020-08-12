Представники столичної влади поквапились проінформувати киян про заплановані зйомки фільму Netflix. Головною зіркою стрічки стане Жан-Клод Ван Дам. Які вулиці та коли будуть перекритими – дізнавайтесь у матеріалі.

Список вулиць, які будуть перекритими на час зйомок

За офіційними даними Київської міської ради, зйомки фільму The Last Mercenary ("Останній найманець") пройдуть з 10 до 26 серпня. На час роботи над стрічкою Netflix планують перекрити кілька вулиць. Представники столичної влади вже склали список місць, де буде обмежений рух транспорту у серпні.

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12 серпня, 05:00 – 14:00: буде перекрито вулицю Гоголівську у кварталі від Володимира Винниченка до Січових Стрільців та з обмежено рух транспорту на вулиці Січових Стрільців

буде перекрито вулицю Гоголівську у кварталі від Володимира Винниченка до Січових Стрільців та з обмежено рух транспорту на вулиці Січових Стрільців 14 серпня, 05:00 – 21:00 : зйомки пройдуть на вулиці Костянтинівській (у кварталі від Заводської до Оленівської та від Заводської до Юрківської)

: зйомки пройдуть на вулиці Костянтинівській (у кварталі від Заводської до Оленівської та від Заводської до Юрківської) 17 серпня, 05:00 – 18:00 : перекриють провулок Електриків (у кварталі від Заводської до провулка Електриків)

: перекриють провулок Електриків (у кварталі від Заводської до провулка Електриків) 17 серпня, 14:00 – 21:30 : зйомки відбуватимуться на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом)

: зйомки відбуватимуться на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом) 18 серпня, 05:00 – 14:00 : знімальний майданчик розгорнуть на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській

: знімальний майданчик розгорнуть на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській 25 серпня, 05:00 – 21:00: зйомки заплановані на вулиці Ярославській (у кварталі від Набережно-Хрещатицької до Почайнинської).

Що відомо про фільм з Жаном-Клодом Ван Дамом

Вперше про зйомки фільму Netflix у Києві стало відомо в останні дні липня 2020 року. Тоді міністр Олександр Ткаченко оголосив, що до України приїхав голлівудський актор Жан-Клод Ван Дам. Зірка бойовиків зніметься у новій стрічці The Last Mercenary. Знімальний майданчик планують розгорнути як в Києві, так і у Франції, де відбуватимуться головні події фільму.

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За сюжетом, колишній агент спецслужб, якого зіграє Ван Дам, змушений приїхати до Парижа. Його сина звинувачують у торгівлі зброєю та наркотиками. Оскільки чоловік є політиком, у фільмі розкриють інтриги, які відбувааються на державному рівні. Окрім цього, стрічка вийде комедійною, адже головні герої потраплятимуть у курйозні ситуації в гонитві за правдою.

Це надзвичайно захопливий проєкт, який дозволяє мені попрацювати у новому жанрі. Я завжди був фанатом Жана-Поля Бельмондо і сподіваюся по-своєму сприймати такі бойовики. Сценарій поєднує всі ці елементи дуже вдало: прекрасна історія з емоціями, великою кількістю екшну та гумору,

– поділився Жан-Клод Ван Дам.



Жан-Клод Ван Дам в Україні / Фото Facebook / @ОлександрТкаченко