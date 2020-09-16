Днями всі західні ЗМІ поширили інформацію, що Меган Маркл розпочала роботу над новим фільмом для Netflix. І перший продюсерський проєкт герцогині Сассекської є дуже особливим.

Перший фільм від Меган Маркл

Деталі першого проєкту Меган Маркл тримаються в строгому секреті. Однак таблоїду The Mirror таки вдалось дізнатись, що фільм буде розповідати про американку Патрісс Каллорс, яка стала співзасновницею руху Black Lives Matter.

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Інсайдери видання розповіли, що 36-річна жінка надихнула герцогиню Сассекську. Меган Маркл сама неодноразово розповідала, наскільки складно переживала расову дискримінацію, яка проявлялась як до неї, так і до інших людей. Тому Black Lives Matter є дуже актуальним у сучасному суспільстві, відтак герцогиня Сассекська прагне розповісти більше про історію створення руху та його лідерів.

Меган вважає, що цю історію обов'язково потрібно висвітлити, і їй би хотілося бути тією, хто це зробить, – зазначив інсайдер.

За неофіційними даними, проєкт затвердили представники Netflix. Відтак невдовзі можуть розпочатись зйомки першого фільму, де Меган Маркл буде продюсером.

Що відомо про Black Lives Matter

Рух Black Lives Matter був заснований ще у 2013 році. Тоді Патрісс Каллорс, Алісія Гарза і Опал Томет вирішили звернути увагу світу на питання расової дискримінації, на приниження і цькування, які трапляються з темношкірими американцями. Каталізатором для створення руху стало рішення суду Флориди: на волю відпустили патрульного Джорджа Циммермана, який у 2012 році вбив 17-річного хлопця Трейвона Мартіна.

З масштабним розмахом Black Lives Matter заявив про себе у 2020 році. Правоохоронець просто на очах у людей застосував задушливий прийом проти Джорджа Флойда. Темношкірий американець кілька разів говорив, що не може дихати, але патрульного це не спиняло і він 8 хвилин стояв коліном на шиї затриманого. Як наслідок, Джордж Флойд помер, а США охопили масові акції протести.

Підтримали рух чи не всі світові знаменитості. Представники кіно, музики, фешн-індустрії вийшли на вулиці на протести. У світі гостро почали звертати увагу на расову дискримінацію, а організатори Оскар навіть внесли правки в одвічні правила церемонії.

Як Меган Маркл почала співпрацю з Netflix

На початку вересня 2020 року представники стрімінгової компанії Netflix оголосили, що почали співпрацю з Меган Маркл. Герцогиня Сассекська не з'явиться на екрані в ролі актриси, однак створить документальні стрічки на соціальні чи глобальні теми, а також пізнавальні фільми для дітей. Контакт, за неофіційними даними, оцінюється в 120 мільйонів доларів. Ці кошти Меган Маркл буде використовувати для сімейних витрат.

Водночас принц Гаррі і Меган Маркл мають контракт з Disney. За договором, герцогиня займається озвучкою дитячих фільмів. Всі гроші вона передає на благодійність.