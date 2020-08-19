25-річна зухвала британка Демі Роуз вкотре розбурхала мережу серією еротичних фото, де позувала оголеною. Вона не соромлячись позувала перед камерою без одягу.

Зірка сучасного модельного бізнесу вміло хизується своїми принадами. Вона неодноразово поширювала на особистій інстаграм-сторінці знімки, де позувала топлес. Ледь не щодня дівчина радує понад 14-мільйонну аудиторію фоловерів відвертими світлинами.

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Демі Роуз позувала, сидячи спиною до камери. Вона прикрила пишні оголені груди рукою та одягнула бежеві трусики, які були ледь помітні на її тілі із бездоганною золотистою засмагою. Апетитні сідниці також неабияк привернули увагу шанувальників знаменитості, які за декілька хвилин вподобали допис майже 50 тисяч разів.

Розкішне довге волосся гаряча брюнетка вклала у легенькі локони і прикрасила шпилькою, схожою на мушлю. На обличчі зірка зробила насичений макіяж у коричневих відтінках з темними тінями на повіках та блискучою помадою на губах.

Демі проникливо дивилася в камеру та ніби вабила до себе. Її сміливо можна назвати майстринею ефектних фото та однією з найвідвертіших дівчат сьогодення.

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