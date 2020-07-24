Літо – це час подорожей і нових вражень. Це чудова пора для підкорення гір. Це стрімкі вершини, надзвичайні краєвиди і вражаюча природа. Для тих, хто обирає активний відпочинок разом з рюкзаком на спині та ночівлею в наметах. Допомогти більшому задоволенню від мандрівки зможуть кілька простих порад щодо пакування спорядження в гори.

Буває так, що перед походом ми витрачаємо багато часу для складання маршруту, повідомляє 24 канал. А от про пакування та підготовку спорядження згадуємо в останню мить. Часто перед виїздом бігаємо по квартирі і шукаємо якусь річ. Або вагаємося, чи знадобиться зайва пара взуття, бо її і так нема куди запхати.

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Щоб комфортно себе почувати в поході, необхідно навчитися правильно пакувати туристичний рюкзак. Неправильно упакований рюкзак приносить багато клопоту і може повністю зіпсувати поїздку. Від зручності і легкості пересування залежить не тільки ступінь втоми в кінці кожного дня, але і здоров’я.

Для того, щоб ви змогли повністю насолодитися красою гір і ваша мандрівка не була зіпсована, LifeStyle 24 розкаже, що взяти із собою і як правильно упакувати рюкзак.



Що необхідно взяти в похід – список

1. Рюкзак

Сьогодні існує великий вибір найрізноманітніших моделей рюкзаків. Але більшість з них мають загальну схему будови. Вона являє собою вертикальну трубу з верхнім і нижнім входом. Головний відсік рюкзака може іноді розділятися перегородкою на 2 секції. Зверху, трубу накриває клапан, що містить кілька кишень. У сучасних рюкзаків дуже зручна і гнучка система підвіски (спини), яку можна дуже точно підігнати під свою фігуру. Потрібно підтягнути шлейки рюкзака так, щоб він добре прилягав до спини, але не тиснув.

Поясний ремінь повинен бути щільно затягнутий на стегнах, це переносить 60% навантаження зі спини на таз і стегна. Слідкуйте за тим, щоб рюкзак не провисав, тому що це збільшить навантаження на спину. Нагрудна лямка замикається лише при подоланні перешкод, краще фіксує рюкзак і не дає йому нахилятися. При звичайній ходьбі вона не відіграє ніякої ролі, і тільки заважає нормально дихати.

2. Одяг



Одяг, який вам потрібен під час мандрівки

Обов’язково треба перевірити, чи одяг та взуття є відповідними для походу. Погода в Карпатах дуже непередбачувана і мінлива. Протягом доби може бути як дуже жарко, так і дуже холодно. Тому варто бути готовим до різких змін погоди.

Одяг:

2-3 футболки;

легенький светр;

теплий светр (вечори бувають дуже холодні);

вітрівка;

куртка водонепроникна з капюшоном;

шкарпетки (1 пара теплих, 2-3 звичайних);

штани ходові (чудово підійдуть штани, які трансформуються в шорти);

кепка (бажано мати бафф – універсальну пов’язку-віндстопер);

рукавиці (легенькі рукавиці захистять ваші руки від вітру та переохолодження після дощу);

також дуже добре мати термобілизну для сну.

Порада: весь одяг тримайте у водонепроникному пакеті, термомішку, або у звичайному пакеті для захисту від вологи.

3. Взуття



Взуття / Facebook / Ірина Ковальчук

Найкраще взуття – це трекінгові черевики або кросівки. Теж підходять міцні шкіряні черевики. Ну і щонайменше – звичайні кросівки чи кеди. Також, ні в якому разі не можна йти в похід у новому, не розношеному взутті. Інакше вам гарантовані набряки ніг, пухирі та мозолі. Взуття потрібно брати саме свого розміру із запасом на теплі шкарпетки. Треба мати змінне взуття. Для цього найкраще підходять сандалі.

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4. Карта

Для того, щоб ваш похід не закінчився, ще не почавшись, обов’язково перевірте, чи взяли карту саме того маршруту, який збираєтесь пройти. Багато туристів не беруть із собою карту і нормально без неї обходяться. Проте, карта дуже важлива у поході. За її допомогою ви можете зорієнтуватися на місцевості, визначити інші сходження з маршруту при потребі, знайти джерело води та місце ночівлі. І якщо ви не хочете, щоб вас шукали рятувальники – карта – необхідний атрибут походу. Рекомендуємо обклеїти карту скотчем, щоб вона не промокла і не порвалась.

5. Захист від дощу



Захист від дощу/ Gorgany PRO

Літо в Карпатах – сезон дощів. Дощ тут падає практично щодня. Тому обов’язково візьміть дощовик. Також неодмінною має бути накидка від дощу на рюкзак.

Порада: дощовики, що продаються на ринку непридатні для походу. Бажано взяти непромокну накидку, або ж пончо, що накривають вас разом із рюкзаком. Тоді в зливу всі речі залишаться сухими.

6. Горня, ложка, миска, ніж



Необхідні столові прибори в похід

Як показує практика, саме ці речі люди забувають найчастіше. І якщо ви подорожуєте з друзями, то вечерю із спільного казана спільною ложкою може лише зблизити вас. Але якщо з вами малознайомі люди – ситуація доволі неприємна.

Порада: непотрібно брати виделку, ложка чудово замінює її. Тим паче зараз продаються ложко-виделки з термостійкого матеріалу. Не беріть із собою важкий посуд та посуд, що б’ється. Ніж треба мати складний. Дуже добре, коли ви маєте складний ніж з інструментами. Він допоможе вам у багатьох ситуаціях.

7. Намет



Намет / Спорт Контент

Намет має бути не важкий, бо вам його нести на собі. Також він повинен бути водонепроникним та вітростійким, щоб витримувати всі зливи та шквальні вітри, які можливі на висоті. Намет повинен бути двотентовим, верхній тент – водонепроникний. Нижній – це москітна сітка із водонепроникним дном. Намет оснащений дюралюмінієвими дугами та надійними відтяжками.

Порада: якщо у вас немає такого намету, підіть у спеціалізований магазин і візьміть його на прокат. Там вам порадять модель, яка вам найбільше підходить. Для того, щоб рівномірно розподілити вагу між учасниками походу, намет можна поділити на дві (верхній тент+дуги; москітна сітка+кілочки) так і три (окремо тент, москітка, дуги+ кілочки) частини.

8. Спальник та каремат



Спальник та каремат / Facebook / Ірина Ковальчук

Спальник краще вибрати з синтетичного матеріалу – він швидко сохне, порівняно легкий і не займає багато місця. Запам’ятайте, що спальник завжди повинен бути всередині рюкзака.

Каремат потрібен для того, щоб не так дуло від землі, а також він стане в нагоді, щоб захистити вогнище від вітру, так ви швидше розпалите його та приготуєте їжу. Також на ньому ви й сидітимете біля вогнища.

9. Засоби для приготування їжі



Засоби для приготування їжі / Карпати. Відпочинок в приватному секторі

Якщо ви йдете в похід, що буде проходити вище зони лісу – візьміть із собою пальник. Інакше будете їсти лише хліб та консерви. Якщо ж ночівлі заплановані біля дров – не забудьте сокиру і сірники чи запальничку. І ще візьміть казанок один на всіх.

Порада: для того, щоб захистити вогонь на пальнику від вітру – скрутіть навколо нього карімат. Так ви приготуєте їжу набагато швидше.

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10. Аптечка



Уся необхідна аптечка, яка вам пригодиться у поході

Більшість туристів свідомо нехтують аптечкою. Але LifeStyle 24 рекомендує вам обов’язково взяти найнеобхідніші препарати із собою.

Нестероїдні протизапальні препарати : "Ібупрофен" або "Парацетамол". Застосовують при болях будь-якої локалізації (від головного, до болю в горлі при застуді), лихоманка.

: "Ібупрофен" або "Парацетамол". Застосовують при болях будь-якої локалізації (від головного, до болю в горлі при застуді), лихоманка. Антигістамінні . Якщо ви алергік – візьміть з собою пачку "Лоратадину" або "Цетиризину".

. Якщо ви алергік – візьміть з собою пачку "Лоратадину" або "Цетиризину". Антисептики . Хлоргексидин найбільш ефективний і безболісний.

. Хлоргексидин найбільш ефективний і безболісний. Сонцезахисний крем . Купуйте з SPF не менше 30. Сонце в горах ще небезпечніше, ніж на пляжі.

. Купуйте з SPF не менше 30. Сонце в горах ще небезпечніше, ніж на пляжі. Засіб для обробки згорілої на сонці шкіри та опіків . Довели свою ефективність лосьйон "Алое Вера" та "Каламін". "Пантенол" при опіках не допомагає.

. Довели свою ефективність лосьйон "Алое Вера" та "Каламін". "Пантенол" при опіках не допомагає. Розчини для регідротаціі та Лоперамід . Діарея мандрівника, харчове отруєння – часті супутники туриста. "Лоперамід" – антидіарейний препарат. Перешкоджає проносу. Використовувати тільки як екстрений захід, якщо ви в дорозі та не маєте доступу до туалету.

. Діарея мандрівника, харчове отруєння – часті супутники туриста. "Лоперамід" – антидіарейний препарат. Перешкоджає проносу. Використовувати тільки як екстрений захід, якщо ви в дорозі та не маєте доступу до туалету. Перев'язувальні матеріали . Бинти, пластир. Еластичний бинт потрібний при розтягненнях і вивихах.

. Бинти, пластир. Еластичний бинт потрібний при розтягненнях і вивихах. Рукавиці медичні нітрилові.

Нашатир.

Якщо у вас є особисті медикаменти – обов’язково беріть їх з собою.

11. Ліхтарик

Так, ви можете його жодного разу не використати. А ще він може врятувати вам життя. В умовах поганої видимості людину значно легше знайти за світлом. Ну і звісно, ви можете присвітити собі, щоб не заплутатись вночі у відтяжках намету, коли будете йти в туалет, або щоб знайти потрібну річ в рюкзаку. А ще ви можете розкладати намет чи готувати вечерю в сутінках і світити ліхтариком. Можете просто його підвісити його до верху намету і всією компанією пограти в цікаву гру. Бажано мати налобний ліхтарик із заднім червоним маячком та кількома режимами світла.

12. Ремнабір

Похід – це місце, де не всі речі проходять перевірку на міцність. Тому дуже бажано мати такі речі, як:

скотч або ізолента;

голка, нитка;

шнурівки, мотузки.

За допомогою них ви зможете полагодити майже все, що не витримає навантаження.

Ну і нарешті перевірте ваш рюкзак!



Похід в горах/ Gorgany PRO

Пам’ятайте, все, що ви візьмете – нести будете самі. Тому правильно упакуйте рюкзак.

Найнеобхідніші речі, такі як карта, пляшка з водою, дощовик тримайте в кишенях рюкзака, щоб вони завжди були напоготові. Зовні може бути прикріплений також каремат. Найлегші речі повинні розташовуватись внизу та в середній частині рюкзака, яка не прилягає до спини. Важчі речі слід складати в середній відділ ближче до спини та зверху в шапку.

Легенько пострибайте перед тим як вирушати, щоб перевірити, чи нічого не калатає, дзеленьчить. Рюкзак не повинен відтягувати вас назад чи вбік.

Автор: Ірина Ковальчук