В Україні почав набувати популярність відеоманіфест Bayduzhe. У ньому різні творчі особистості закликають молодь голосувати на виборах. Головним слоганом є слова: "Байдуже хто ти, якщо тобі не байдуже"

Два тижні тому громадська організація Global Office у межах ініціативи #вліпизасебе (яка представляє себе як незалежна) випустила відеоманіфест BAYDUZHE. Ролик опублікували на сторінці в ютубі.

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Спираючись на результати соцопитування Центру Разумкова, на минулорічних парламентських виборах проголосувало лише 27% української молоді. А тому організація вирішила представити голосування як модне та стильне, і зробити це доступно.

У відеоманіфесті взяли участь київські, львівські, харківські й одеські блогери, музиканти, хореографи, фотографи та багато інших творчих особистостей. Зйомкою ролика займалося агентство ANGRY. А саму композицію створив київський саундпродюсер Koloah і музикант OTOY.



У ролику знімались українські музиканти та блогери / Пресслужба

Організація зазначає, що не має на меті просувати певного кандидата чи партію, а лише мотивувати молодь голосувати. Головний слоган маніфесту: "Байдуже хто ти, якщо тобі не байдуже". У ролику різні за зовнішністю та професією молоді люди об’єднуються заради того, щоб заявити про себе.

Це питання поваги до самого себе. Ми наразі перебуваємо у перемінному періоді для світу, нашої країни зокрема. Сподіватися на те, що наш батько чи бабуся з дідусем виберуть за нас краще майбутнє або ж це зроблять наші сусіди – дуже марно. Ми ж не посилаємо до зубного наших знайомих, коли зуб болить у нас,

– прокоментував трек його співавтор, музикант OTOY.

Автори тексту наголошують, що вони змінили акценти з "Від вас залежить майбутнє країни. Проголосуйте за неї" на "Ви маєте право бути такими, якими вам хочеться. Проголосуйте за себе". Текст маніфесту наголошує на тому, що не важливо, звідки ти, яка в тебе робота або освіта, ти однаково є громадянином країни.

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