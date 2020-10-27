Відомий український гурт KAZKA представив новий кліп на пісню "Острів". Ролик знімався в самій Прип'яті, а в треку звучать звуки лічильників Гейгера, що вимірюють рівень радіації.

Популярна українська група KAZKA взяла участь у музичному проєкті "Звуки Чорнобиля". Днями гурт представив кліп, знятий в зоні відчуження, на пісню "Острів". Ролик опублікували на офіційній сторінці в ютубі.

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У межах проєкту "Звуки Чорнобиля" українські та зарубіжні музиканти відтворюють дійсність зони відчуження через свої композиції. Гурт KAZKA зняв у Прип'яті кліп, у тому місті, звідки 1986 року через катастрофу змушені були переселитись величезна кількість людей, та записав пісню "Острів".

Світ невпинно перегортає дні, місяці, роки... Ми давно кинули коріння в іншому краї, в такому, де дихається вільно. Дякуючи тим, хто поклав життя, змінив долю рятуючи нашу землю від невороття. Пам‘ять завжди повертатиме покоління туди…. де лишився на самоті острів на тлі жалю,

– прокоментував гурт композицію.

У треці використані звуки Чорнобиля з аудіо-бібліотеки Валерія Коршунова, творця проєкту ARTEFACT. Зокрема, в композиції можна почути те, як тріщать дозиметри, що вимірюють радіацію, шум річки Прип'ять та скрип колеса Огляду.

Дивитись відео KAZKA x RUNSTAR - Острів [Sounds of Chernobyl] онлайн:

Варто зазначити, що проєкт "Звуки Чорнобиля" почався з кліпу української виконавиці СТАСІК, що презентувала пісню "Не відводь очей". Зірка використала в композиції звуки ударів по різних поверхнях у Чорнобилі – металу, склу та дереву. Наступними свої треки представлятимуть BRUTTO, Олександр Чемеров, Telepopmusik, GusGus та інші.

Дивитися відео СТАСІК - Не відводь очей [SoundsOfChernobyl] онлайн: