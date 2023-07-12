Овен, Телець, Близнюки та інші: всі знаки зодіаку по місяцях, їхні стихії та планети

12 липня 2023, 19:00
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Знаки зодіаку – це ділянки неба, розбиті на рівні 30-градусні сектори. Загалом є 12 знаків зодіаку, за кожним з яких закріплений свій період. Зміна знаків відбувається в період з 20 по 24 число кожного місяця.

Дата народження – важливий фактор у визначенні долі людини. Далі у матеріалі 24 Каналу розповідаємо про знаки зодіаку по місяцях, до яких стихій та планет вони належать. 

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Овен

Дата: 21 березня – 20 квітня
Стихія: Вогонь
Планета: Марс

Гороскоп для Овнів

Телець

Дата: 21 квітня – 21 травня
Стихія: Земля
Планета: Венера

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Дата: 22 травня – 21 червня
Стихія: Повітря
Планета: Меркурій

Гороскоп для Близнюків

Рак

Дата: 22 червня – 22 липня
Стихія: Вода 
Планета: Місяць

Гороскоп для Раків

Лев

Дата: 23 липня – 21 серпня
Стихія: Вогонь
Планета: Сонце

Гороскоп для Левів

Діва

Дата: 22 серпня – 23 вересня
Стихія: Земля
Планета: Меркурій

Гороскоп для Дів

Терези

Дата: 24 вересня – 23 жовтня
Стихія: Повітря
Планета: Венера

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Дата: 24 жовтня – 22 листопада
Стихія: Вода
Планета: Марс, Плутон

Гороскоп для Скорпіонів

Стрілець

Дата: 23 листопада – 22 грудня
Стихія: Вогонь
Планета: Юпітер

Гороскоп для Стрільців

Козеріг

Дата: 23 грудня – 20 січня
Стихія: Земля
Планета: Сатурн

Гороскоп для Козерогів

Водолій

Дата: 21 січня – 19 лютого
Стихія: Повітря
Планета: Сатурн, Уран

Гороскоп для Водоліїв

Риби

Дата: 20 лютого – 20 березня
Стихія: Вода
Планета: Юпітер, Нептун

Гороскоп для Риб

Автор: Квітослава Туз