Не встигли американські зірки Кардашян розпрощатись із прихильниками після закриття легендарного шоу Keeping Up With the Kardashians, як у Голлівуді їм знайшли заміну. У ЗМІ поширюють інформацію, що принц Гаррі і Меган Маркл створять власне реаліті-шоу.

За даними інсайдерів The Sun, зйомки реаліті-шоу пройдуть у рамках співпраці герцогів Сассекських зі стрімінговою платформою Netflix. Згідно з неофіційними даними, упродовж 3 місяців принц Гаррі та Меган Маркл будуть жити під прицілом камер. Герцоги хочуть ближче познайомити людей зі своєю благодійною роботою. А от побутові питання, як і раніше, будуть закритими для преси та громадськості. Цікаво З'явились перші деталі фільму, який Меган Маркл створить для Netflix "Пара хоче дозволити людям ближче познайомитися з їхнім життям і благодійними ініціативами. Все буде гідно і зі смаком, не в стилі реаліті Кеті Прайс і Пітера Андре. У фокусі уваги буде їх філантропія, а не те, чим вони зайняті за закритими дверима. Але тим не менше це будуть цікаві інсайди, і Меган сподівається, що глядачі нарешті зможуть дізнатися, яка вона насправді", – розповіло джерело з близького оточення подружжя. Цікаво, що і генеральний директор Netflix Рід Гастінгс натякав, що на глядачів і справді чекатиме "грандіозне видовище". Ймовірно, представник компанії говорив про ексклюзивне реаліті-шоу. "Це буде грандіозне видовище. Меган і Гаррі дуже розумні. Вони не погоджуються з першою пропозицією, але ми зібрали кращих з кращих на нашому сервісі. Я такий схвильований цією угодою. Не можу поки розкрити деталі, але думаю, що в наступному році це буде найбільш захопливий і популярний контент", – заявляв Рід Гастінгс. Що відомо про угоду герцогів Сассекських з Netflix Угода принца Гаррі та Меган Маркл зі стрімінговою платформою оцінюється в щонайменше 150 мільйонів доларів. Ці кошти подружжя не буде віддавати на благодійність, а витрачатиме на власні потреби. За офіційними даними, контракт підписали на початку вересня 2020 року. Спершу представники Меган Маркл заявляли, що герцогиня не з'явиться на екрані в ролі актриси, а буде озвучувати і продюсувати проєкти на соціальні та глобальні теми. Тепер же Netflix вмовив подружжя стати героями унікального реаліті-шоу.