Зірка серіалу "Друзі", яка зіграла Моніку Геллер, через тиск кіноіндустрії намагалась продовжити свою молодість. Вона вдавалась до численних процедур та операцій.

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Про яку процедуру шкодує Кортні Кокс

Акторка розповіла, що хотіла зробити лише одну ін'єкцію, але вона потягнула за собою інші. Та про одну процедуру вона шкодує найбільше – це філери.

У цій індустрії так багато тиску щодо того, що потрібно залишатися молодою, що щойно ти починаєш, це перетворюється на такий собі ефект доміно і ти весь час робиш іще. Про що я жалкую найбільше, так це про філери,

– сказала Кортні Кокс.

Акторка зробила кілька маніпуляцій з обличчям – контурну пластику, підтяжку, ін'єкції та блефаропластику. У 2017 році вона вирішила розчинити всі ін'єкції, адже обличчя зірки практично не показувало міміку. Тепер Кортні не вдається до косметичних процедур.

"Це було цілковите марнування часу, і мені шкода, що я піддалася тискові й стала це робити", – вважає зірка.



Кортні Кокс / Фото з інстаграму акторки