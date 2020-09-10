Журналістка Анастасія Лугова 1 серпня 2020 року стала жертвою напада чоловіка у потязі Маріуполь – Київ, у якому їхала із сином. Чоловік хотів зґвалтувати жінку та завдав їй сильних тілесних ушкоджень, але Анастасія змогла самотужки врятуватись. На тлі інциденту в Україні підняли тему сексуальних домагань, тому жінку запросили для зйомок нового соціального кліпу реперки Alyona Alyona.

Про запрошення у новий відеокліп під назвою "Сумно" на своїй інстаграм-сторінці повідомила сама Alyona Alyona. Сучасну реперку глибоко зачепила ця тема і вона вирішила висвітлити проблему у своєму відео. У ньому журналістка постала із синцями на обличчі, які за півтори місяці після побиття не зійшли від рук нападника.

Важливо Побиття Анастасії Лугової у потязі Київ – Маріуполь: реабілітація триватиме кілька років

Анастасія Лугова – головна героїня мого нового відео "Сумно". Та сама дівчина, на долю якої випало випробування. Вона була жорстоко побита на очах у маленького сина, у потязі Маріуполь – Київ. Ця історія, що чіпляє за саме серце, що западає прямо в душу і щимить. Ця історія для тих, хто потрапляв в таку ситуацію або стикався зі схожими проблемами. Ця історія вчить. Не мовчіть!

– йдеться в описі до відео в Alyona Alyona.

Артистка пояснила, що намагається закласти в пісні той сенс, який "лежить" глибоко у її душі, тому цей трек не став виключенням. Зокрема вона передала всі емоції не лише через випадок з Анастасією, а й через побачене, коли вона працювала у соціальній службі. Її вразило те, що жертви насильства часто бояться говорити про фізичну розправу над собою, тому історія Анастасії Лугової її вразила, адже та не мовчала і бореться за справедливість.

"Крізь мене проходили різні історії, в яких люди страждали, боялися, боролися за життя і за дітей, намагалися бути почутими. І можна було довго коперсатися в кожній історї, прояснюючи подробиці подій, але ясним завжди залишався один факт – ніхто ні за яких обставин не має права вчиняти насилля над будь-якою особою.., – константувала зірка. Я закликаю кожну людину, яка пережила насилля над собою чи стала його свідком: розкажіть про це, не мовчіть про це! Адже якщо хоч одне життя буде врятовано – це вже велике досягнення".

Як на кліп відреагувала Анастасія Лугова?

На своїй інстаграм-сторінці жертва нападу зізналась, що "Це ніби слова з моєї душі, ніби написані мною". Жінка додала, що коли перебувала в лікарні, їй хотілось кричати від несправедливості. Тому вона наголошує, що не потрібно мовчати про насильство і не соромитися цієї теми.

Своїм прикладом я хочу показати – нема чого боятись! Прийшов час змінювати своє життя на краще. Також хочеться наголосити: люди не будьте байдужими до ситуацій, які відбуваються на ваших очах, приходьте на допомогу, рятуйте! Нам з сином ніхто не допоміг і ми врятувалися завдяки диву. Лише уявіть скільки таких людей, які рятуються завдяки диву. А зі скількома це диво не стається…

– написала Лугова.

Журналістка подякувала Alyona Alyona за таку роботу, яка допоможе достукатись до людей і врятувати або змінити їхні життя.

Alyona Alyona – Сумно: дивіться відео онлайн

Реперка закликала своїх шанувальників ділитись власними історіями під хештегами в інстаграмі #сумнотак #немовчипронасилля. Зокрема, Alyona Alyona залишила номери соціальних служб, які можуть допомогти у критичних випадках.

Телефон гарячої лінії з попередження домашнього насильства:

116 123

0 800 500 335

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Телефон національної дитячої гарячої лінії:

116 111

0 800 500 225

Що відомо про побиття Анастасії Лугової?