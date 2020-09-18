Під час робочої поїздки на Львівщину президент України Володимир Зеленський присвоїв Львівській державній академічній чоловічій хоровій капель "Дударик" статус національної.

Про рішення президента повідомляє повідомили на сайті його офіційного інтернет-представництва. Відповідний наказ глава держави підписав під час зустрічі з ректорами вищих навчальних закладів Львівщини.

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Володимир Зеленський звернувся до керівника колективу зі словами вдячності: " Я вас вітаю і отримую задоволення, підписуючи цей наказ".

Президент наголосив, що капела "Дударик" є справжнім українським брендом, який знають далеко поза межами нашої держави.

Багато колективів, дали тисячі концертів. Та головне, що ці колективи несуть пам'ять, історію, вони є серцем України. А ще вони дарують задоволення тисячам глядачів. Є колективи, які культурно надихають – не лише в Україні, а й у всьому світі,

– зазначив Зеленський.



Зустріч Володимира Зеленського з ректорами ВНЗ Львівщини / Фото president.gov.ua



Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Львівщину / Фото president.gov.ua

Що відомо про Національну Львівську державну академічну чоловічу хорову капелу "Дударик"?

Капела була заснована 17 жовтня 1971 року при Українському музично-хоровому Товаристві. Засновником та головним диригентом був заслужений діяч мистецтв України Микола Кацал. За 40 років своєї діяльності капела дала понад 2500 концертів. "Дударик" представляв Україну у багатьох країнах світу, зокрема виступав у Карнегі-холі (США), Домському соборі (Рига), Соборі Паризької Богоматері (Париж).

За час роботи колектив отримав багато державних відзнак, зокрема став єдиним мистецьким колективом в України, який є лауреатом Національної премії імені Т. Г. Шевченка.