Зеленський присвоїв Львівський академічній хоровій капелі "Дударик" статус національної
Під час робочої поїздки на Львівщину президент України Володимир Зеленський присвоїв Львівській державній академічній чоловічій хоровій капель "Дударик" статус національної.
Про рішення президента повідомляє повідомили на сайті його офіційного інтернет-представництва. Відповідний наказ глава держави підписав під час зустрічі з ректорами вищих навчальних закладів Львівщини.
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Володимир Зеленський звернувся до керівника колективу зі словами вдячності: " Я вас вітаю і отримую задоволення, підписуючи цей наказ".
Президент наголосив, що капела "Дударик" є справжнім українським брендом, який знають далеко поза межами нашої держави.
Багато колективів, дали тисячі концертів. Та головне, що ці колективи несуть пам'ять, історію, вони є серцем України. А ще вони дарують задоволення тисячам глядачів. Є колективи, які культурно надихають – не лише в Україні, а й у всьому світі,
– зазначив Зеленський.
Зустріч Володимира Зеленського з ректорами ВНЗ Львівщини / Фото president.gov.ua
Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Львівщину / Фото president.gov.ua
Що відомо про Національну Львівську державну академічну чоловічу хорову капелу "Дударик"?
Капела була заснована 17 жовтня 1971 року при Українському музично-хоровому Товаристві. Засновником та головним диригентом був заслужений діяч мистецтв України Микола Кацал. За 40 років своєї діяльності капела дала понад 2500 концертів. "Дударик" представляв Україну у багатьох країнах світу, зокрема виступав у Карнегі-холі (США), Домському соборі (Рига), Соборі Паризької Богоматері (Париж).
За час роботи колектив отримав багато державних відзнак, зокрема став єдиним мистецьким колективом в України, який є лауреатом Національної премії імені Т. Г. Шевченка.