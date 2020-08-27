У Львові відбулись зйомки курйозної комедії "Я, "Побєда" і Берлін". Сюжет автори стрічки черпали з однойменної книги Кузьми Скрябіна, тому на глядачів чекатиме чудова історія, сповнена гумором. Наразі ж у мережі презентували перші фото зі знімального майданчика.

Створювати комедію почали символічно у день народження Андрія Кузьменка – 17 серпня. Екранізувати знамениту книгу взялися режисерка Ольга Ряшина та кінокомпанія Star Media.

Важливо У Львові стартували зйомки фільму за книгою Андрія Кузьменка: які вулиці перекриватимуть і коли

Сюжет фільму

У центрі сюжету стрічки опиниться музикант-початківець Кузьма, який зі своїм другом Бардом вирушає до Берліна. Там хлопець має обміняти старенький та іржавий автомобіль "Побєда" на іномарку. Про обмін він заздалегідь домовився з німецьким колекціонером, не знаючи, що саме ця поїздка подарує йому не тільки шалені пригоди, але й зміцнить характер та допоможе знайти справжнє "я".

"Маємо надію, натхнення та всі ресурси для того, щоб передати у майбутньому фільмі атмосферу світу Кузьми, його бачення життя, позитивне ставлення до всіх негараздів та труднощів. Окрім цього, ми з командою плануємо масштабну промо-кампанію і впевнені, що проєкт буде цікавий загальній аудиторії – кожний молодий глядач побачить як "відривалися" його батьки, а кожний дорослий із задоволенням зануриться в ті часи", – поділився продюсер фільму Олексій Терентьєв.

Перші фото зі зйомок "Я, "Побєда" і Берлін"

Наразі у мережі презентували перші фото зі знімального майданчика. На кадрах, зроблених у Львові, видно головну машину, яка упродовж стрічки буде поставати у кадрі. Водночас хто виконає головну роль Кузьми, автори проєкту вирішили не розсекречувати. Прем'єра комедії "Я, "Побєда" і Берлін" запланована на 2021 рік, тому, ймовірно, його ім'я кіномани дізнаються незадовго до старту прокату фільму.



"Я, "Побєда" і Берлін": перші кадри зі зйомок / Фото Пресслужба Star Media



Знімальна група фільму / Фото Пресслужба Star Media ​



У Львові відбулись зйомки "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото Пресслужба Star Media ​