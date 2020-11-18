Наступного року відбудеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021. Його організатори не проводили нове жеребкування, тому український гурт виступить в першому півфіналі.

Про це повідомили на офіційному сайті Євробачення. Жеребкування стосовно того, коли кожна країна повинна виступити, мали провести в січні наступного року. Втім, організатори міжнародного пісенного конкурсу знайшли інше рішення.

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Організатори Євробачення-2021 вирішили залишити порядок виступу країн таким, яким він повинен був відбутися цьогоріч. Відповідно до минулого жеребкування, український гурт Go-A виступить зі своєю композицією в першому півфіналі, що відбудеться 18 травня.



Євробачення-2021 / eurovision.tv

Організатори пісенного конкурсу пояснили таке рішення. Вони вирішили залишити порядок таким, яким і був, через те, що у ньому візьмуть участь всі ті самі країни, які мали виступити й минулого року. Окрім того, більшість глядачів купували квитки на шоу заради того, щоб побачити певних виконавців. Тому не проводити нове жеребкування буде справедливим.



Євробачення-2021 / eurovision.tv

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу скасували цьогорічне шоу Євробачення. Втім, його перенесли на наступний рік. У 2021 році в пісенному конкурсі візьмуть участь ті самі країни, що мали виступати раніше. Україну на Євробаченні-2021 представить гурт Go-A.