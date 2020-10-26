Через пандемію коронавірусу міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 скасували та перенесли на наступний рік. Організатори назвали країни, що точно візьмуть участь цього року.

Наступного, 2021 року, в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення точно візьме участь 41 країна. Про це повідомили організатори конкурсу на офіційному сайті.

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Євробачення-2021 відбудеться 18-22 травня в Роттердамі. Сам конкурс пройде в у концертному залі Ahoy Arena.

Ми вдячні 41 телерадіомовній компанії, які візьмуть участь, за те, що вони допомогли нам повернути "Євробачення" в 2021 році,

– зазначив виконавчий директор конкурсу Мартін Остендал.



41 країна, що візьме участь в конкурсі наступного року / eurovision.tv

Він також додав, що наступного року в Роттердамі виступатимуть всі ті самі країни, що мали прибути на конкурс 2020 року.

Сієце Баккер, інший виконавчий продюсер конкурсу "Євробачення-2021", сказав: "Фантастично, що ті самі країни, які взяли б участь цього року, все ще хочуть приїхати до Нідерландів у травні 2021 року. Це свідчить про їхню впевненість у нашій країні, що ми зможемо організувати успішний пісенний конкурс Євробачення у Роттердамі наступного року після скасування його в 2020 році"

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