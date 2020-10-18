Королева Єлизавета ІІ помилувала 42-річного чоловіка, засудженого за вбивство. Це – Стівен Галлант, у 2019 році він допоміг зупинити терориста на Лондонському мосту.

Галлант був засуджений за вбивство пожежника у 2005 році. Отримавши 17 років в'язниці, йому вдалося вийти на волю у 2019-му для участі в реабілітаційному заході для ув'язнених, пише Daily Mail.

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Врешті, він опинився поблизу Лондонського мосту, де став свідком теракту та вбивства двох випускників Кембриджського університету.



Галлант допоміг зупинити терориста, який з ножем напав на людей / Фото KNS News

У Галланта з собою був лише бивень нарвала, який йому подарував один з держслужбовців. За допомогою нього йому вдалося зупинити озброєного ножем та муляжем жилета смертника терориста.

Згодом на місце приїхала поліція, яка вже ліквідувала вбивцю. Королева Єлизавета ІІ помилувала Галланта за порадою уряду, який відзначив його сміливі дії.

Що відомо про теракт на Лондонському мосту? 29 листопада 2019 року в поліцію Лондона повідомили про напад чоловіка з ножем на людей біля мосту. Місце нападу оточили поліцейським кордоном. Людей евакуювали з прилеглих будівель.



Правоохоронці застрелили нападника. На ньому виявили пояс шахіда і з'ясували, що він – фальшивий. Внаслідок нападу поранення дістали 5 людей, 2 – загинули. 29 листопада 2019 року в поліцію Лондона повідомили про напад чоловіка з ножем на людей біля мосту. Місце нападу оточили поліцейським кордоном. Людей евакуювали з прилеглих будівель.Правоохоронці застрелили нападника. На ньому виявили пояс шахіда і з'ясували, що він – фальшивий. Внаслідок нападу поранення дістали 5 людей, 2 – загинули.

Остаточне рішення про звільнення повинна прийняти комісія з дострокового звільнення. Сам Стівен Галлант був зразковим ув'язненим і збирався невдовзі подавати прохання про дострокове звільнення.