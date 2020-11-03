Мережею шириться інформація про те, що вже наступного року королева Великої Британії Єлизавета ІІ покине престол. Таку думку висловив біограф монаршої родини. Кому Її Величність готується передати владу – читайте далі.

Королівський біограф Робертс Джобсон в шоу The Royal Beat, що транслюють на телеканалі True Royalty TV зробив резонансне припущення про те, що вже наступного року британська королева може покинути престол. Сюжет про цю новину з посиланням на біографа також можна переглянути на телеканалі "112".

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Єлизавета ІІ може покинути трон

За словами королівського біографа, королева Єлизавета ІІ планує покинути престол, коли їй виповниться 95 років. Наразі сама Її Величність жодним чином не прокоментувала таку заяву, проте фахівці вже роблять припущення щодо того, кому королева передасть владу.

Я як i paнiшe твepдo впeвнeний, щo кoли кopoлeвi випoвнитьcя 95 poкiв, вoнa пoкинe трон,

– зaявив Poбepт Джoбcoн.

На думку експертів, новим королем Великої Британії стане син королеви – принц Чарльз. Принцеса Діана хотіла, щоб після Єлизавети II на трон вступив принц Вільям.

Також у ЗМІ є інформація про те, що репортер британського видання Newsweek Джек Ройстон, який часто пише про королівську родину, переконаний, що Її Величність готується до передачі влади саме у 2021 році.

Що відомо про коронування та діяльність Єлизавети ІІ?

Її Величність коронували 2 червня 1953 року. Ця знаменна подія в історії Великої Британії відбулася у Вестмінстерському абатстві, яке встановлювалося для кожної коронації, починаючи з 1066 року. Єлизавета ІІ стала тридцять дев'ятим правителем Великої Британії і вона править найдовше зі всіх правителів.

За час перебування при владі королева відзначилася, як одна із наймогутніших правителей і стала авторитетом для мільйонів людей у різних куточках світу.