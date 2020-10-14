Українська співачка Оля Полякова в прямому ефірі поспілкувалася з головою Харківської ОДА Олексієм Кучерем. Розмова стосувалася скандального виступу артистки в Харкові. Виконавиця запитала, чи відкрили на неї кримінальну справу.

Прямий ефір відбувся на особистій сторінці артистки в інстаграмі. Вона розпитала Олексія Кучера, чому саме її виступ спричинив такий ажіотаж, адже вона не єдина співачка в українському шоу-бізнесі, яка виступала для такої кількості людей у період, коли діють карантинні обмеження.

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Олексій Кучер про концерт Полякової в Харкові

Очільник Харківської ОДА заявив, що на цю подію справді є кримінальне провадження, проте Оля Полякова у ньому не фігурує. Він зауважив, що ажіотаж виник через те, що Оля – популярна серед вітчизняних слухачів виконавиця і на її концерти завжди приходить багато людей.

Полякова запитала, чи не є цей скандал політичною маніпуляцією напередодні виборів. Олексій Кучер зазначив, що цей момент також присутній, проте не варто відкидати й інші чинники, що сприяли відкриттю кримінального провадження та активному обговоренню в ЗМІ.

Кучер додав, що організатори не слідкували за дотриманням карантинних обмежень, що неодноразово фіксували правоохоронці. Це також частково стало причиною скандалу, адже пандемія коронавірусу досі триває і щодня в Україні коронавірус виявляють у декількох тисяч людей, а Харків часто очолює рейтинг із найбільшою кількістю хворих.

Що говорила Оля Полякова?

Полякова зазначила, що вона не виступає проти карантинних обмежень і навіть готова деякий час взагалі не виступати. Проте їй, як і колегам по сцені, потрібно розуміти чіткий план виходу з цієї кризи. Вона вже була на мітингу під Кабміном, говорила з міністром культури Олександром Ткаченком, проте досі немає чітко визначених кроків. Креативна індустрія досі перебуває у невизначеності.

Також артистка зазначила, що під час скандального концерту в Харкові вона зі сцени закликала людей одягнути захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, подбати про власну безпеку. Проте, судячи з фото та відео, більшість людей проігнорувала прохання виконавиці.

Оля наголосила, що метро в Харкові щодня відвідує величезна кількість людей, що в сотні тисяч разів перевищує ту, яка прийшла до неї на концерт. Кучер додав, що громадський транспорт Харкова щоденно перевозить від одного до двох мільйонів осіб.

На роботу люди не можуть не їздити, а от йти на концерт чи ні – їхнє право. Проте це має бути вибір самих людей,

– заявила співачка.

Що відомо про концерт Полякової в Харкові?