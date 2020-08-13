Популярна українська співачка Джамала влаштувала фотосесію в Києві. Вона одягнула яскраве вбрання та зачарувала шанувальників незвичним образом.

Під час вагітності та карантину артистка хизувалася своїми аутфітами, організовуючи зйомки вдома. Після того, як вона вдруге стала мамою та повернулася до форми, зірка вирішила зазнімкувати серпневі дні у столиці. На особистій інстаграм-сторінці вона оприлюднила серію яскравих кадрів.

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Образ Джамали

Виконавиця одягнула речі неординарних кольорів, які гарно поєдналися між собою. На Поштовій площі в Києві знаменитість позувала у яскравому неоновому светрі з V-подібним декольте, який спустила на одне плече. Такий верх додав її аутфіту легкої невимушеності та жіночності. Також Джамала одягнула шкіряну спідницю фіолетового кольору з високим розрізом спереду. Look вийшов не лише яскравим, а й звабливим.

Волосся співачка вклала у легенькі локони, а на обличчі зробла макіяж у природних відтінках з акцентом на очах. Джа щиро усміхалася та вкотре показала, що у житті у всьому потрібно знаходити позитив.

В небі відчувається дихання осені. Чим сумніше, тим яскравіше,

– написала у публікації Джамала.

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