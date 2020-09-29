Популярний український співак Монатік презентував яскравий кліп з Лаймою Вайкуле. Пісня у ролику – це поєднання двох хітів артистів: "УВЛИУВТ" та "Я вышла на Пикадилли".

Відомий український співак Дмитро Монатік нещодавно записав трек з латиською артисткою Лаймою Вайкуле. Сьогодні, 29 вересня, на своєму ютуб-каналі він преставив кліп-мюзикл "УВЛИУВТ на улице Пикадилли" на композицію.

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Трек є сумішшю найбільших хітів співаків: "УВЛИУВТ" та "Я вышла на Пикадилли". У яскравому ролику артисти намагалися відтворити легендарні образи з кліпів Вайкуле. У цьому артисту допомогли співачки MONATIK Corporation - Lida Lee і NINO. Зокрема, вони показались в образах в стилі Чарлі Чапліна, а також з кліпу Лайми Вайкуле "На улице Пикадилли".

До кінця не було зрозуміло, чи зніметься сама артистка в ролику. Адже через обмеження перельотів виконавці не змогли зустрітися офлайн. Однак завдяки монтажу та переходам, Лайма з'явилась у кліпі з свого дому.

"Так чудово, що ця ідея втілилася в життя. Звичайно, ми хотіли зробити більш спільне відео, але час пандемії не дозволяє нам зустрітися на одному майданчику. Тому, зовсім невимушено, виникла ідея зробити оммаж до творчості приголомшливої Лайми Вайкуле. Її веселі мухомори... її танго... її рухи... все це ми разом з надзвичайно талановитою командою людей вирішили інтегрувати в відео!" – написав Монатік.

Режисером кліпу стала Таня Муіньо, яка часто займається кліпами українського співака.

Дивитися кліп MONATIK & Лайма Вайкуле – УВЛИУВТ на улице Пикадилли онлайн: