Українська реп-виконавиця Alina Pash презентувала сьогодні, 11 вересня, новий альбом Amerikraine Dream. У ньому вона розповідає про країну-утопію, здоровий патріотизм та патріота майбутнього.

Українська реп-виконавиця та співачка Alina Pash презентувала новий альбом Amerikraine Dream. За словами співачки, платівка розповідає "іронічно про патріотизм". Про це вона повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

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Як розповіла співачка, Amerikraine – це країна-утопія. Вона складається з поєднання бажаної свободи та свободи з соком нашої ненависті та глобальної корупції.

Ця країна наповнена кольоровими символами і сильними почуттями, надіями на справедливість та молодою кров'ю,

– написала реперка.

Alina Pash також зазначила, що цим проєктом вона хоче показати патріота майбутнього, який прагне більше відкривати, аніж закривати свою країну. Також вона повідомила, що впродовж декількох наступних місяців вона випустить ще два треки-штати.

Альбом Amerikraine Dream: з чого складається

Платівка зібрана з шести треків-штатів:

Accent – це штат, де є все про наші акценти, коріння, звідки ми всі родом. Hate – штат чистої ненависті. Dengi – циганський штат і розповідь про одного щасливчика-невдаху. Gentleman – захоплений штат з танцювальними мотивами. N.U.M. (Nobody Understands Me) – найпотужніший штат з Queen Of This Show. Visokomirni – зігріваюча інтерлюдія.

Альбом повністю можна послухати на різних платформах.