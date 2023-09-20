Ось якими натуральними засобами можна змити макіяж: вони завжди під рукою

Якщо ви забули міцелярну воду чи гідрофільну олію, не забувайте змивати макіяж. Можна скористатись натуральними засобами, які допоможуть очистити шкіру.

Майже у всіх траплявся випадок, коли несподівано закінчується засіб для змиття макіяжу. Або ж його просто забули, вирушаючи у поїздку. Та лягати у ліжко з косметикою на обличчі не можна – у цьому разі треба скористатись підручними засобами, про які розповість 24 Канал.

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Кокосова олія

Кокосова олія легко впорається з видаленням макіяжу і навіть зможе позбутися водостійкої туші. Також кокосова олія може зволожити шкіру й одноразово замінити крем. Пам'ятайте, що зазвичай кокосова олія зберігається у твердому стані, тому спершу потрібно її зм'якшити у гарячій воді. Замість кокосової олії можна використати іншу (жожоба, шипшини, якщо все критично – беріть оливкову).

Вазелін

Вазелін також дешевий і простий засіб, який легко змиє вечірній макіяж та не засушить шкіру. Він безпечний для зони в районі очей.

Зволожувальний крем

Якщо при собі у вас є зволожувальний крем, використайте його для зняття макіяжу. Адже у кремах зазвичай є ті ж самі олії, які розчинять косметику.

Дитячий шампунь або дитячу олійку

М'який дитячий шампунь не подразнюватиме шкіру, особливо шкіру навколо очей. Дитяча олійка теж м'яко видалятиме макіяж. Нанесіть кілька крапель на ватний диск та ніжно протріть обличчя.

Мило

Цей варіант краще використовувати у справді безвихідних ситуаціях. Спіньте мило у руках та нанесіть на шкіру, але масажуйте не надто інтенсивно, щоб не пошкодити обличчя. За можливості використайте зволожувальний крем опісля.

Пам'ятайте, що всі ці засоби підходять лише для екстрених випадків. Користуватись ними постійно може погіршити стан вашої шкіри обличчя.