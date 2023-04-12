Цвістимуть довго: 10 цибулинних квітів, які обов'язково мають бути на ваших клумбах

Перші весняні квіти – завжди радість після холодної та морозної зими. Ці квіти не потребують особливого догляду, оскільки їх вирощують цибулинами ще з осені. Цибулинні рослини гарно ростуть як в саду, так і в контейнерах.

Цибулинні весняні квіти першими починають милувати око в саду. Такі культури формують зачатки бутонів ще восени, а навесні вже прикрашають клумби своїм виглядом. Про 10 найпопулярніших цибулинних квітів, які може посадити кожен, розповідає 24 Канал.

До теми Зацвіте великими квітами: дієві методи, як посадити орхідею вдома

Нарциси

Нарциси – одні з найперших квітів, які з'являються навесні разом із гіацинтами, крокусами й тюльпанами. Ці квіти не є вибагливими, хоча для них має велике значення правильне місце посадки. Воно має бути гарно освітленим і водопроникним.

Найкращим ґрунтом для нарцисів буде суглинок, який удобрюється компостом або перегноєм. У жодному разі не варто використовувати гній.

Проліски

Цибулини проліска велику частину року перебувають під землею. Лише восени вони пробуджуються і дорощують коріння, аби прорости й розцвісти навесні.

Період росту і цвітіння у пролісків відбувається доти, поки на деревах не з'явиться листя. Рослини вважаються зимостійкими й вологолюбними. Вони гарно ростуть на місцях, де багато снігу.

Різним видам пролісків потрібне світло, попри те, що вони ростуть під деревами й під кущами, хоча люблять й відкриті ділянки. Проліскам не потрібні прямі сонячні промені.

Тюльпани

Найкраще садити тюльпани з середини вересня і до середини жовтня. Тому що тоді земля достатньо охолонула, а до перших морозів ще вдосталь часу.

Найкраще садити тюльпани восени, оскільки до того часу, як цибулини дадуть перші паростки, вони повинні пройти природний період охолодження. У цей час у них всередині визрівають нові квіти.

Тюльпани можна вирощувати й з цибулин, які посадили навесні та навіть взимку. Якщо земля ще не перейшла морозом, можна зробити це й в грудні. У такому разі цибулини тюльпанів можуть породити менші квіти. А ще вони з'являться на місяць-півтора пізніше.

Крокуси

Весняні крокуси садять у землю восени. Місце посадки має бути сонячним, втім, квіти проростають у затінку також. Ґрунт для посадки крокусів повинен бути сухий, легкий та пухкий.

Під час підготовки місця для крокусів в землю для дренажу рекомендовано помістити дрібний гравій чи річковий пісок. Під перекопування як органічні добрива в землю додають компост, перепрілий гній або торф із вапном, оскільки ґрунтів з кислотністю крокуси не переносять. У глинисту землю вносять золу.

Іриси

Характерна ознака ірисів у тому, що їхні корені ростуть горизонтально і часто оголюються, виходячи на поверхню. Тож взимку іриси обов'язково треба присипати землею і торфом, аби вони не змерзли.

Навесні таке покриття забирають. Іриси люблять переміщуватися, і протягом року можуть змістити своє розміщення вбік на кілька сантиметрів. Іриси треба садити віялом уздовж листя, а не поперек ряду. Це потрібно для того, щоб ряди виглядали рівнішими.

Гіацинти

Висаджувати гіацинти рекомендується на відкритих ділянках, адже стрілка у гіацинтів є доволі невисокою. Треба подумати й про те, чим потім засадити ділянку вирощування гіацинтів, адже після всихання листя залишиться порожнє місце.



Цибулинні квіти навесні / Фото Pexels

На тій ділянці, де в ґрунті посаджені цибулини гіацинтів, можна посіяти літні однорічники або навіть багаторічники зі слабо розгалуженою кореневою системою.

Амариліс

Амариліси дозволяється вирощувати у відкритому ґрунті, якщо дозволяє клімат. Водночас потрібно залишати цибулини на зиму в землі. Якщо взимку температура у місцевості опускається нижче -5, то в землі цибулина амарилісу може загинути.

Під час невеликих заморозків місце садіння амарилісу все одно треба дуже добре вкривати, бо вони нетерпимі до холоду. Тож висаджувати амариліси у відкриту землю бажано лише на літо. Восени їх варто викопувати.

Анемони

Під час вирощування анемони треба пам'ятати деякі її особливості. Йдеться насамперед про те, що таким квітам необхідне рясне поливання в суху спекотну погоду.

По-друге, підживлення восени варто проводити комплексними мінеральними добривами. Удобрюємо землю перед посадкою або під час росту і цвітіння – органічними. По-третє, взимку необхідно захистити анемони від морозів, укривши сухим листям.

Рябчики

Рябчик імператорський починає розквітати, як тільки розтане сніг. Лимонно-жовті чи соковито-оранжеві квітки на високих квітконосах виглядають просто фантастично.

Рябчики гарно поєднуються з іншими весняними квітами. Цибулина рябчика формує переважно два квітконоси. В їх основі формуються нові цибулини. У рябчика виростає дуже мало діток, тож придбати їхні цибулини буває недешевим задоволенням.

Мускарі

Мускарі мають чудовий вигляд у декоративних садових вазах і в ботанічних садах. Низькорослі сорти використовуються для прикрашення бордюрів.

Мускарі добре виглядають й на багатоярусних клумбах, а також в поєднанні з іншими весняними квітами. На фоні густих мускарів лілового кольору дуже добре дивляться острівці раноцвітних тюльпанів або нарцисів. Сині мускарі дуже гарно поєднуються з помаранчевими рябчиками.