13 липня – яке релігійне свято в Україні й світі: важливі заборони на цей день

13 липня за новим церковним календарем відзначається Собор святого архангела Гавриїла. За традицію, у цей день віряни йдуть до храму та моляться чоловікові за здоров'я. Особливо до нього варто звертатися жінкам, які не можуть завагітніти, адже вважається, що святий допомагає чимшвидше народити дитину.

У давні часи люди у свято робили пироги, які роздавали бідним. Вони вірили, що так у родину прийде достаток. Крім того, сьогодні потрібно присвятити час роботі, оскільки Гавриїл допомагає, пише LifeStyle 24.

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Собор святого архангела Гавриїла

Згідно з біблійними переказами, саме Гавриїл сказав Пресвятій Богородиці, що скоро вона народить Ісуса Христа. Архангел також сповістив жінок про те, що Син Божий воскрес. Крім того, Гавриїл попередив, що Ірод хоче вбити немовлят у Вифлеємі. У свято згадують, як освятили храм у Константинополі, названий на честь святого.

Що не можна робити

Заборонено обманювати та сваритися, бо почнуться негаразди.

Не можна бути скупими та лінуватися.

Не рекомендується викидати хліб, бо притягнете скруту.

Не варто позичати гроші, інакше накличете фінансові проблеми.

Народні прикмети

Якщо надворі сухо, то такою ж буде погода восени.

Якщо побачите коропів у воді, то незабаром похолодає.

Сильний дощ – до поганого врожаю.

Якщо побачите, що жито починає дозрівати, то чекайте на хороший врожай грибів.

Що ще відзначають

На другу суботу липня припадає щорічне свято – Всесвітній день рому. У 2019 році його запровадив редактор Всесвітнього путівника по рому Пол Джексон. Така подія згодом набула популярності у різних країнах і зараз об'єднує велику кількість прихильників цього напою та барменів.

Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день головоломки. Дату обрали на честь дня народження Ерно Рубіка, який винайшов всесвітньо відомий кубик Рубіка. Головоломка була створена у 1974 році.