Один з найкращих варіантів відпочинку – це пікнік. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Великий плюс – влаштувати пікнік можна як поруч з домом, де є галявина, або навпаки – десь подалі від людей.

Одне з найголовніших правил комфортного пікніка – це підготуватися заздалегідь. Аби в день відпочинку почувати себе розслаблено та легко. Як зробити пікнік ідеальним – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Організаційний момент перед пікніком

Про що потрібно подбати

спорядження, які варто взяти із собою на природу;

їжа, яку можна готувати на природі;

приладдя для дозвілля на пікніку.

Щоб нічого не забути, потрібно скласти список продуктів або вже готової їжі. Розподілити хто і що купує, а хто готує.

Але, якщо у вас не склалось з організацією наперед – нічого страшного, адже кожен зазвичай бере їжу "на себе та на сусіда". Єдина проблема, яка може виникнути, – повезете трохи харчів додому.

Спорядження, які знадобляться на природі

Яке саме спорядження брати із собою – залежить від формату відпочинку, який ви обрали.

Формат відпочинку може бути:

цивілізований (в альтанці з мангалом або ж з виїздом на авто);

пікнік "у сусідньому парку";

подалі від цивілізації, з ночівлею.

Цивілізований пікнік

Зі спорядження варто взяти столик для пікніка і складні стільці, або ж їх можна замінити покривалом чи карематами, застеливши зверху одноразовою скатертиною; мангал, сітку та шампури; сірники, запальничку, сокиру, папір для розпалу, дрова.



Пікнік на природі: найважливіші речі / Фото: novosibdx.info

Варто також прихопити кошик для пікніка – у ньому продукти збережуть гарний вигляд. Також у нагоді стане сумка-холодильник, а якщо такої немає, то можна у звичайну сумку на дно покласти пляшку замороженої води, а зверху – весь провіант. Якщо дозволяє об’єм багажника автомобіля – киньте туди ще тент і гамак.

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Також не забудьте кілька ножів, консервний ключ, штопор, кухонну дощечку. Посуд для пікніка може бути як одноразовий, так і з дому – тарілки, склянки, ложки, виделки, кілька мисок для салатів і тарілок для нарізки.

І звісно – пакети для сміття, щоб залишити після себе чисту галявину.



Важливі речі для пікніку / Інфографіка 24 каналу

Пікнік "у сусідньому парку"

Якщо ви мешкаєте у місті, і пікнік у вас спонтанний, тобто на нього є не так вже й багато часу – взяли рюкзака зі смаколиками і гайда на природу.

У такому випадку спорядження потрібно мінімум: каремат або просто покривало та парасольку від сонця чи дощу. Якщо маєте гамак – він чудово доповнить відпочинкову атмосферу



Гамак ніколи не буває зайвим на пікніку / Фото: usatoday.com

У парку, звісно, вогонь розпалювати не можна. Тож варто заздалегідь приготувати якихось смаколиків, залити у термос кави або чаю.



Найнеобхідніші речі на пікнік / Інфографіка 24 каналу

На такий формат пікніка можна добиратись як громадським транспортом, так і велосипедом.

Пікнік подалі від цивілізації

Зазвичай на такі пікніки їдуть з ночівлею. Тож спакуйте у рюкзака намет; навіс або тент, який захистить від неочікуваних опадів або ж пекучого сонця; каремат, спальник, дощовик, ліхтарик, посуд, ніж, сокиру і сірники чи запальничку для розпалу вогню.

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Що брати на пікнік з ночівлею / Інфографіка 24 каналу

Їжа, яку можна приготувати на пікнік

Шашлики або м’ясо на вогні чи на мангалі можна готувати з будь-чого – свинини, баранини, птиці або риби. Альтернативою можуть бути смачні сосиски, які аж ніяк не зіпсують вам відпочинок.

Не забудьте, що шашлик з м’яса бажано маринувати заздалегідь. Тоді він буде ароматним і смачним.



Що брати на пікнік з їжі / Фото: fishki.net

Також класика пікніка – картопля, печена у фользі з салом, та овочі на вогні (гриби, солодкий перець, кабачок, помідори та інше). А якщо хочете на пікніку менше готувати та більше відпочивати – посмажте на грилі лаваш із сулугуні.

Також не обійтися без зелені (петрушка, кріп, листя салату і зелена цибулька) та свіжих овочів (огірки, помідори, редиска), які варто помити вдома, адже на природі це робити незручно. Закуски також краще приготувати заздалегідь.

Обов'язково візьміть хліб, соки для дітей та напої для дорослих. Якщо є алкоголь, то до нього беруть консервовані огірки та помідори. На десерт підійдуть як фрукти, так і домашня випічка або ж цукерки.

Ну і не забудьте прихопити звичайну питну воду, сіль, спеції, майонез, соуси й оцет (який може стати в пригоді ще й у боротьбі зі свербінням від укусів комах).

Для перевезення їжі найкраще обрати пластикові контейнери. Ну і, напевне, кожен захоче здивувати компанію смачною стравою власного приготування або вишуканим напоєм.

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Будьте обережні з їжею, яка швидко псується, – таку краще не брати, щоб уникнути отруєнь.

Одяг, який варто взяти на природу

Одяг для пікніка має обов'язково бути зручним. Крім того, із собою варто взяти:

капелюх або кепку;

сонцезахисні окуляри;

вітровку.

Якщо пікнік біля водойми, то варто взяти купальник/плавки та рушник.

Увага! Якщо на пікніку ви вживаєте алкоголь – краще відмовитися від купання у водоймі та надто активних ігор на сонці.



Щоб пікнік вдався, візьміть зручний одяг / Фото: shoppingcitygalati.rо

Аптечка та засоби особистої гігієни

Обов'язковий елемент пікніка – це паперові та вологі гігієнічні серветки, мило та туалетний папір.

На природу в аптечку варто покласти:

засоби від розладу шлунку, активоване вугілля;

болезаспокійливі препарати;

серцеві препарати;

антиалергічні засоби;

засоби захисту від сонця та від комах;

засоби від порізів та опіків: бинт, пластир, зеленка, перекис водню, а також спеціальний бальзам, що загоює рани (наприклад, мазь "Рятівник").



Обов'язково візьміть аптечку на пікнік / Фото: rebenok.co.ua

Крім того, не забудьте ваші особисті медикаменти та засоби по догляду та гігієні.

Відпочинок з дітьми

Безпека дитини – насамперед. Вирушаючи на природу, батькам слід пам'ятати, що відпочинок вони отримають вельми умовний – дорослим ні на хвилину не можна губити з поля зору свого чада.



Безпека дітей на пікніку – перш за все / Фото: svisgaz.by

Також варто розповісти дітям елементарні правила поведінки на природі: не відходити далеко, не підходити самостійно і без дозволу до води, вогню, обриву, печери і т.п.

Одягайте дитину переважно в яскраві речі з натуральних тканин із довгим рукавом, щоб вона не обгоріла, а ще – щоб її легко можна було побачити, якщо малеча занадто далеко відійде.

Дозвілля та розваги на пікніку

Весь час їсти шашлик не будете, тож варто подумати і про дозвілля. Залежно від ваших уподобань, додайте до спорядження спортивний інвентар (м'яч, бадмінтон, шахи), настільні ігри, книги, журнали, кросворди, олівець. Для музики вам знадобиться або плеєр, або ж гітара чи інший музінструмент.



Не забудьте спакувати спортивний інвентар для цікавого пікніка / Фото: pinterest.com

Ну і звісно – фотокамера, аби зробити гарні світлини з незабутнього відпочинку.

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І найголовніше: тримайтеся міри – не вживайте занадто багато алкоголю чи їжі, тоді відпочинок залишить вам тільки приємні спогади.