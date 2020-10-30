В кінці минулого століття вони були на піку популярності, а їхні фільми, пісні чи фотосесії ставали подіями. Для одних зірок 80-ті роки стали найбільшим піком слави, а для інших популярність розтягнулася на десятиліття. Як виглядають зараз знаменитості, які були найбільш популярні у 1980-их роках – дивіться у нашій добірці.

Ці жінки надихали жінок на макіяж з блакитними тінями і блискучою помадою, а чоловіків просто зводили з розуму. Секс-символам 80-х уже за 50, тож як вони змінилися – дивіться у нашій фотодобірці.

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Сандра (58 років)



Як виглядала Сандра в молодості та як виглядає зараз

Співачка Сандра родом з Німеччини. У 14 років вона написала свою першу композицію, а вже у 17 років стала однією з солісток гурту "Арабески".

Здобувши чималу популярність, Сандра вийшла заміж за музиканта Мішеля Крету, який наштовхнув її покинути колектив. Він створив гурт Enigma, у якому дівчина була бек-векалісткою.

У 1985 році вийшов сольний альбом співачки, а пісня "Maria Magdalena" стала вибуховим хітом. Через 10 років Сандра вперше стала мамою. У неї з’явилися хлопчики-близнюки Микита і Себастьян.

Через 13 років подружжя розлучилося, і Сандра виїхала на острів Ібіца з новим коханим – Олафом Менгес. У 2010 році Сандра і Олаф одружилися, але шлюб тривав лише чотири роки, після чого співачка сама подала на розлучення.

Сандра вже рідко виступає на сцені, але час від часу з'являється на фестивалях, виконуючи старі хіти.

Кім Бейсінгер (66 років)



Як виглядала Кім Бейсінгер в молодості та як виглядає зараз

Після виходу фільму "Дев'ять з половиною тижнів" Кім стала секс-символом Голлівуду. Американська акторка є виконавицею ролі дівчини Бонда у фільмі "Ніколи не кажи ніколи". Нагороджена преміями "Оскар" і "Золотий глобус" за роль у фільмі "Таємниці Лос-Анджелеса". У шлюбі з Алеком Болдвіном в акторки народилася донька Айрленд, якій зараз 25 років. Зараз Бейсінгер продовжує зніматися, але лише у 1-2 проєктах на рік.

Джулія Робертс (53 роки)



Як виглядала Джулія Робертс в молодості та як виглядає зараз

Фільм "Красуня" зробив з Джулії Робертс справжню зірку та одну з найголовніших акторок 80-их та 90-их років. Відтоді знаменитість починає активно зніматися в кінематографі і не припиняє тішити фанатів своєю роботою й досі. За увесь час своєї кар'єри голлівудській красуні довелось зіграти чимало блискучих ролей, які підтверджували її унікальність і талант. Робертс активно веде інстаграм та ділиться з прихильниками кадрами зі свого життя.

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Брук Шилдс (55 років)



Як виглядала Брук Шилдс в молодості та як виглядає зараз

У 1980-их роках Брук Шилдс стала наймолодшою моделлю, яка зуміла з’явитися на обкладинці Vogue. Окрім цього, вона стала першим лауреатом премії "Золота малина" в номінації "Найгірша жіноча роль другого плану" за фільм "Зона швидкості".

Юна Шилдс стала популярною завдяки головній ролі у фільмі "Блакитна лагуна", яку хоч і не високо оцінили критики, але вона принесла Брук світове визнання. Дівчина була музою Іва Сен-Лорана та надихала дизайнера на нові експерименти.

Сі Сі Кетч (56 років)



Як виглядала Сі Сі Кетч в молодості та як виглядає зараз

Сі Сі Кетч – німецька співачка у стилях поп і диско. Після школи вона цілеспрямовано влаштовувала співочу кар’єру. Дівчина брала участь у всіх конкурсах, брала уроки гітари, займалася танцями, а потім потрапила до складу жіночої поп-гурту "Optimal", де її і помітив Дітер Болен (соліст гурту "Modern Talking"). Музикант запросив дівчину на прослуховування і став її продюсером.

У 1990-их роках співачка на 8 років зникла зі сцени. Вона почала малювати, писала вірші і пісні, захопилася духовними практиками. На початку 2000-их років вона повернулася на сцену, однак вже не змогла стати тією "королевою диско", як і колись.

Мішель Пфайффер (62 роки)



Як виглядала Мішель Пфайффер в молодості та як виглядає зараз

Всесвітню знаменитість Мішель Пфайффер приніс фільм в якому вона зіграла зі знаменитим Аль Пачіно "Обличчя зі шрамом". Сталося це після того, як Мішель стала переможницею конкурсу краси. Після цього їй запропонували роль в кіно. Фільмографія акторки складає декілька десятків стрічок, втім зараз знаменитість віддає перевагу спокійному розміреному життю. Востаннє зірка з’явилася у фільмі "Вбивство у Східному експресі".

Саманта Фокс (54 роки)



Як виглядала Саманта Фокс в молодості та як виглядає зараз

Знаменита британська співачка Саманта Фокс, відома на весь світ завдяки хіту 80-их "Touch Me". У 14 років вона створила свій гурт, а в 15 років випустила свою першу платівку, яка не сильно користувалася успіхом. Тоді 16-річна дівчина вирішила знятися топлес, і вже згодом білявка почала отримувати пропозиції від чоловічих глянців.

До 20 років білявка з пишними грудьми стала секс-символом Британії та отримала статус "секс-бомби". До кінця 1980-их років Саманта випустила три альбоми, і стала популярною у всьому світі.

У 2003 році Саманта Фокс оголосила про свою нетрадиційну орієнтацію. Тоді вона закохалась у свою піарницю Майру Страттон. З нею співачка пробула у стосунках 12 років, проте Майра померла від раку.