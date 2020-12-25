Різдво у Європі завжди асоціювалось із яскравими ярмарками, гучними вечірками та гуртами туристів, які приїхали поглянути, як відзначають це свято в інших країнах. На жаль, цьогоріч все не так, адже перепоною став коронавірус. Які обмеження та особливості святкування Різдва у країнах Європи під час карантину – читайте на LifeStyle 24.

Різдво є одним із найшанованіших свят у Європі, тому до цього дня люди намагаються підготуватись дуже ретельно. На жаль, цьогорічна пандемія коронавірусу внесла свої корективи, тож багато європейців були змушені змінити спосіб свого традиційного відзначання цього свята. Редакція LifeStyle 24 розповість вам про кілька країн у Європі, які "скасували" Різдво через пандемію.

Також Різдво з локдауном чи без: які обмеження у країнах світу на свята

Франція

Цьогоріч Франція святкуватиме різдвяні та новорічні свята в умовах другого етапу поступового виходу з карантину. У країні скасували деякі обмеження, які були впроваджені у листопаді.

Тут працюють ялинкові базари, магазини, школярі вчаться у школах та ліцеях, натомість студенти університетів продовжують навчання у дистанційному режимі. Відчиненими є двері церков, соборів та мечетей. Проте, богослужіння проводяться із суворим дотриманням санітарних норм й обмеженою кількістю вірян у храмі.



Різдво 2020 в Європі

На всій території Франції діє комендантська година з 20:00 до 6:00. Єдиним винятком, коли її не буде – це різдвяний вечір з 24 на 25 грудня.

Різдво та Новий рік можуть стати для французів справді родинними святами. Всі масові публічні заходи заборонені, а заклади громадського харчування і розваг, де можна було б організувати святкування, також залишаються закритими. Порушники ж карантинних правил будуть отримувати штрафи від 135 до 3750 євро у випадках рецидивів.

Велика Британія

Британці також стануть тими, для кого різдвяні свята пройдуть у сімейному колі. Уряд Великої Британії вирішив не послаблювати карантинних обмежень під час свят, адже країною почав активно поширюватись новий мутований штам коронавірусної інфекції.



Різдво в Європі під час карантинних обмежень

Через новий вірус-мутант влада Британії була змушена запровадити комендантську годину із забороною залишати домівки вночі. Особливо відчуватиметься упродовж свят закриття авіаційного сполучення більшості країн Європи з Лондоном.

Франція також тимчасово заблокувала морський кордон із Британією. Сотні вантажівок, зокрема, із продуктами харчування, стоять в регіоні Кале, очікуючи дозволу на перетин французько-британського кордону.

Німеччина

Цьогоріч уряд Німеччини заборонив проведення найбільш знаної німецької різдвяної атракції – ярмарків. Найстаріші та найяскравіші базари із традиційними частуваннями залишаться зачиненими до 2021 року.

Цікаво, що Нюрнберзький ярмарок у Німеччині вперше провели в 1628 році, щороку його відвідували від 2 до 4 млн туристів, а цьогоріч він не відкриється. Останній раз таке ставалось тільки в останні роки Другої світової війни.

Свята німців пройдуть справді по-родинному. На час з 24 по 26 грудня люди зможуть запросити до себе в гості лише 4 осіб, але вони мають справді походити з найближчого сімейного кола: подружжя, партнери, родичі першої лінії тощо.



Карантинні обмеження на Різдво у Німеччині

Зачиненими у країні залишаються музеї, театри, стадіони, басейни та навіть перукарні. Туризм все ще заборонений. Такі обмеження діятимуть до щонайменше до 10 січня.

Австрія

З 26 грудня в Австрії починає діяти жорсткий локдаун, який передбачає, зокрема, і обмеження виходу з дому та гостини. Також, новорічні вечірки в країні опинилися під забороною. Провести 2020 рік та зустріти новий можна буде лише з однією близькою людиною.

На різдвяні свята влада Австрії зробила виняток: збиратися можна буде протягом усієї доби компаніями до 10 осіб з різних сімей.

Традиційні різдвяні ярмарки через пандемію коронавірусної інфекції в Австрії теж буде скасовано.



Карантин у Європі

Польща

Одразу після 28 грудня, польський уряд вирішив встановити національний карантин. Протягом трьох тижнів, зокрема, на Новий рік і під час канікул у школах 4 – 17 січня, поляки не зможуть скористатися перевагами зимового відпочинку. Аби не допустити масових скупчень людей, влада Польщі вирішила закрити гірськолижні курорти та готелі у Бескидах й Татрах, закликаючи поляків залишатися вдома.



Різдво у Польщі – карантин

У новорічну ніч влада запланувала для поляків заборону на пересування, яка діятиме з сьомої вечора 31 грудня до шостої ранку 1 січня. Усі, хто порушить заборону з'являтися у громадських місцях у новорічну ніч, отримають штраф 500 злотих.

Попри те, що локдаун у Польщі запроваджується лише з 28 грудня, на Різдво (24 – 25 грудня) уряд країни також підготував обмеження. Також було вирішено встановити ліміт на кількість гостей за різдвяним столом: сім'я, яка проживає разом, та максимум п'ятеро запрошених гостей. За порушення цього ліміту поліція також зможе обкладати громадян штрафами.

Іспанія

Іспанців теж очікує жорстке посилення карантинних обмежень. Здебільшого вони стосуються різдвяних свят у колі сім'ї. Так, на святкування вдома зможуть зібратися не більше ніж 10 людей.



Карантин в Іспанія: до котрого числа

Щодо внутрішніх поїздок країною, то міністр охорони здоров'я Іспанії – Сальвадор Ілла повідомив, що влада Іспанії вирішила з 23 грудня по 6 січня заборонити будь-які переміщення людей між регіонами, крім відвідування сім'ї. Всіх громадян закликають максимально обмежити свою мобільність та соціальні контакти.

Нідерланди

У Нідерландах з 15 до 19 січня закриються всі театри, музеї, різноманітні парки розваг, спортивні зали, магазини, окрім супермаркетів, а також зачиненими будуть бари, кафе та ресторани.



Карантин в Європі: які обмеження

Уряд країни закликає громадян дотримуватись всіх правил карантину під час святкування Різдва. Згідно з ними, на святкування 24, 25 та 26 грудня нідерландці зможуть запрошувати додому до 3 гостей на день. Проте, якщо родина велика, то дозволяється збиратися лише в режимі онлайн.

Цікавою альтернативою офлайн-вечіркам є можливість зареєструватися на вечірку в мережі, і разом із незнайомцями співати пісні, танцювати та влаштовувати ігри. Щоб люди не нудьгували, по всій країні різні асоціації, компанії та культурні центри взялися за організацію ініціатив, щоб попри коронавірус забезпечити святкову атмосферу та безпечні розваги на відстані.

Нідерландцям дозволено проводити ярмарки, де просто неба можна придбати продукти та різдвяні подарунки. Також дозволеними є деякі розваги, зокрема, катання на ковзанах.