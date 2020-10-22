Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі вміє стильно одягатися. Манекенниця має чимало люксового та трендового одягу у своєму гардеробі, тож має з чого скомбінувати стильні осінню образи.

Розі продовжує диктувати тренди модницям у всьому світі, вкотре хизуючись стильними аутфітами в дзеркалі своїх апартаментів. Нові світлини знаменитість опублікувала у своєму інстаграмі, за профілем якого стежать понад 11 мільйонів користувачів.

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Дружина актора Джейсона Стетхема вміє ефектно виглядати не лише на червоних доріжках, але й у повсякденному житті. Модель добре розуміється у streetstyle і демонструє це на нових знімках.

Знаменитість показала 7 стильних та актуальних луків, які ідеально підійдуть для осінніх прогулянок. Серед елементів гардероба – трендові штани з розрізами, дублянка, стьобана куртка та чоботи на масивній підошві.

На знімках Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в приталеному пальті Bottеga Veneta, прямих штанах з розрізами знизу й чорному базовому гольфі.

Також Розі продемонструвала стильну чорну дублянку, а також стьобане пальто в поєднанні з гумовими чобітьми Gia Couture.

Окрім цього, модель стильно скомбінувала вузькі штани з ботильйонами з гострим носком та бежевим вкороченим пальто.

Осінні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw