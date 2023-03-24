Це обов'язково треба зробити: як від обрізки ожини залежить врожай

Весняна обрізка й правильне формування крони є обов'язковою процедурою в догляді за ожиною. Вона потрібна для збереження розміру та форми рослини, стимулювання росту і загальної плодовитості.

Обрізати ожину дуже просто, важливо лише врахувати вік рослини. Як правильно робити це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Для чого обрізати ожину

Ожина належить до дворічних рослин – тобто пагони дають урожай тільки на другий рік. Перший рік він росте, набирає сили й закладає плодові бруньки, а на другий – зацвітає та приносить плоди. Після закінчення плодоношення від старих гілок не варто нічого чекати, вони лише забирають сили у рослини. Якщо їх не обрізати, то кущ сильно заростає й урожай сходить нанівець. Обрізаючи старі гілки, ви дозволяєте рости новим.

Покрокова інструкція обрізання ожини

Навесні обрізку потрібно робити досить рано – як тільки зійде сніг. Бажано, щоб бруньки на рослинах ще не набрякли, а температура не встигла піднятися вище 6 градусів тепла. Тут вам потрібно стежити за прогнозом погоди. Якщо плануються заморозки – обрізання варто перенести.

Існує кілька схем обрізки ожини. Вибір схеми залежить від віку рослини.

Перша весна. Обрізання потрібно зробити після вкорінення куща. Обрізати пагони потрібно так, щоб залишилося не більше 25 сантиметрів. Така обрізка стимулює активний ріст кореневої системи, що важливо в перші місяці після посадки

Друга весна. Спершу обрізаєте всі зіпсовані, підмерзлі або гнилі частини рослини. Далі варто обрізати верхівку, щоб простимулювати зростання бічних пагонів.

Третя весна. Пагони, що родили минулого року, треба обрізати під корінь. Інакше це загрожує хворобою і загибеллю всього куща.

Всі наступні роки відрізаєте пагони, що відплодоносили, й підмерзлі частини рослини. Також варто видалити пагони, що ростуть всередині куща. Досвідчені садівники рекомендують обрізати всі тонкі й слабкі пагони, щоб кущ не витрачав на них поживні речовини. Менша кількість здорових гілок принесе більше врожаю, ніж купа тонких.

Секатор для обрізання має бути добре заточеним і продезінфікованим перед використанням. А всі місця обрізки обов'язково оброблені садовим варом.

Автор: Мар'яна Карлицька