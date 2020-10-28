Якщо ви любите серіали та стежите за всіма останніми тенденціями, то точно чули про стильний серіал "Емілі в Парижі". Він показує глядачам не лише естетичну частину Парижу, але й змушує кіноманів насолоджуватися красивим вбранням головної героїні.

Серіал "Емілі в Парижі" Даррена Стара всього за декілька тижнів після виходу наробив чимало обговорювань. І не дивно, адже серіал від творця культового "Секс у великому місті" мав бути обговорюваним, адже тут Емілі порівнюють зі знаменитою Керрі Бредшоу, пише 24 канал.

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Втім поки кіномани ставлять свою оцінку серіалу та порівнюють стилі обох героїнь, ми спробуємо підібрати влучні образи носіння берету, аби ви відчули себе героїнею серіалу "Емілі в Парижі". Адже погодьтеся, як тільки ми одягаємо берет, одразу хочеться забігти за круасаном в кав'ярню та прогулятися Монмартром.

Осінь – найкраща пора для красивих образів з беретом, оскільки цьому сприяє не лише красивий антураж, але й актуальність беретів, які зараз є неабияк трендовими.

Як стильно носити берет восени



Як носити берет восени / Фото з Pinterest



Як носити берет восени / Фото з Pinterest



Як носити берет восени / Фото з Pinterest



Як носити берет восени / Фото з Pinterest



Як носити берет восени / Фото з Pinterest



Як носити берет восени / Фото з Pinterest



Як носити берет восени / Фото з Pinterest



Як носити берет восени / Фото з Pinterest



Як носити берет восени / Фото з Pinterest