У вівторок, 4 серпня, Меган Маркл святкує 39-ий день народження. Цієї дати не оминули королівські родичі, які розмістили в інстаграмі вітальні дописи.

Інсайдери підозрювали, що представники британської монархії порушать свої правила та не будуть вітати Меган Маркл у соціальних мережах. Однак будь-які суперечки, які виникали у королівській родині, не повпливали на це свято. Вранці 4 серпня в інстаграмі з'явились офіційні привітання, адресовані герцогині Сассекській.

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Так, королева Єлизавета ІІ та принц Філіп обрали для листівки фото 2018 року. Тоді Її Величність і Меган Маркл вперше здійснили спільну поїздку до Честера.

Бажаємо герцогині Сассекській щасливого дня народження,

– написали представники королеви у мережі.

Не пропустили нагоди привітати невістку і принц Чарльз з Каміллою. На своїй інстаграм-сторінці вони розмістили фото Меган Маркл, яке лаконічно підписали: "З днем народження, герцогине Сассекська".

І хоч у ЗМІ були чутки про ворожнечу Кейт Міддлтон і Меган Маркл, яка начебто зіпсувала стосунки і Вільяма з Гаррі, герцоги Кембриджські не проігнорували 39-річчя родички. Вони обрали для листівки фото іменинниці під час одного з офіційних виходів. На знімку Меган Маркл залюбки спілкується з маленькою дівчинкою. Такий кадр зворушив мережу.