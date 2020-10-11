"Борщ - це російський суп" – так росіяни кажуть за кордоном. Однак смачну страву нарешті визнали українською на національному рівні. Вперше в історії України борщ офіційно зареєстрований у Національному переліку нематеріальної культурної спадщини.

Півтора року цього домагався кулінарний експерт та шеф-кухар Євген Клопотенко. Про радісну звістку він одразу повідомив у мережі. Окрім класичного рецепта, в різних регіонах є свої особливості цієї справи. Детальніше – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Полісся

Господиня з Чернігова Валентина Боровик розповіла, що стандартний борщ в цьому регіоні складається з картоплі, цибулі, моркви, буряку, томатів та яблук.

Особливістю є те, що в нього додаються яблука – антонівка,

– відзначила жінка.

Крім цього, на Поліссі часто додають в борщ й інший особливий інгредієнт – гриби. "Гриби дають силу поліському борщу, який всі люблять", – наголосила господиня.

Волинь

Лісові дари додають у національну страву і в іншому куточку Україні – на Волині. За словами Таїсії Цісар, це є традицією волинського краю. Гриби надають борщу запаху лісу, і це робить страву ще смачнішою.

Родзинка борщу господині з Волині – п'яна вишня. Жінка пишається, що страву за таким рецептом можна скуштувати лише у її рідному селі Радовичі.

Господиня розповіла, що в її родині власноруч роблять наливку з вишень, яку й додають наприкінці в борщ.



На Волині вишнівку додають в борщ / Фото Therumdiary

Галичина

На Галичині борщ здавна варили на основі бурякового квасу. Таким рецептом поділився шеф-кухар одного із львівських закладів.

Як готують буряковий квас? Сирий буряк добре миють, не чистять. Нарізають на четвертини, додають корінь селери, часник – все це заливають теплою водою з додаванням цукру й солі.



Також до напою додають трошки звичайного хліба. Настоюють цей квас близько двох місяців. Втім, шеф-кухар Геннадій Панов додав, що за два тижні його можна вже використовувати.

Окрім бурякового квасу до галицького борщу замість капусти додають селеру. Страву подають зі звареною квасолею, як у давнину. За словами шеф-кухаря, зготувати все можна й за пів години.

"Коли ви додаєте буряковий квас, до того моменту взагалі не солити, не перчити і не цукрувати борщ. Тому що напій сам по собі є дуже насиченим", – зауважив Геннадій Панов.

Слобожанщина

Закваска колись була популярна і на іншому кінці країни – на Слобожанщині. Етнографиня Тетяна Коваль також пригадала, що в давнину борщ варили без томатів, але з бурякового квасу.

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Етнографиня зазначила, що обов'язково потрібно зробити особливу заправку для борщу.

Трішечки сальця, трішечки часнику, цибульки – і перетовкти це в ступці. Потім як спецію додавати до страви,

– розповіла вона.

Про різноманіття рецептів борщу можна говорити багато. Цю страву готують навіть на основі рибного бульйону. Зрештою, зважаючи на вікову історію, ця страва визнана офіційно українською.

Дивіться сюжет 24 каналу про різні рецепти українського борщу: