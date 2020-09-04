Вєрка Сердючка, яка є сценічним образом Андрія Данилка, презентувала новий музичний альбом Sexy, у який увійшло всього чотири композиції. Реліз альбому відбувся 4 серпня на усіх музичних сервісах.

Насправді платівка повинна була вийти ще у березні-квітні перед Євробаченням-2020, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи, тому альбом вийшов сьогодні. Всі пісні записані англійською мовою і присвячені аудиторії пісенного конкурсу, повідомляє 24 канал.

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Запис мініальбому відбувся у Швеції, а працювали над ним Андреас Ерн, Кріс Вейл і Пітер Бострем. В альбом увійшли наступні хіти: Swedish Lullaby, Sexy, Disco Kicks і Make It Rain Champagne. Остання вже встигла наробити шуму у час Нацвідбору Євробачення в Україні.

Редакція LifeStyle 24 пропонує прослухати всі 4 композиції альбому Sexy.

Верка Сердючка – Swedish Lullaby: дивитись відео онлайн

Верка Сердючка – Sexy: дивитись відео онлайн

Верка Сердючка – Disco Kicks: дивитись відео онлайн

Верка Сердючка – Make It Rain Champagne: дивитись відео онлайн