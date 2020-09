Популярний британський співак Сем Сміт взяв перерву в музичній кар'єрі в три роки. Але нарешті він анонсував вихід нового альбому Love Goes.

28-річний Сем Сміт, популярний британський співак та володар головної музичної премії Греммі, анонсував вихід нового альбому на своїй інстаграм-сторінці.

Третій студійний альбом співака вийде під назвою Love Goes. Платівка буде доступною для прослуховування вже 30 жовтня. Зазначимо, що раніше Сем Сміт мав інші плани на вихід альбому. Він мав називатися To Die For, а дата була призначена на 1 травня, проте через пандемію коронавірусу її довелося перенести.

Я безмежно радий анонсувати вихід мого третього альбому Love Goes. Він знаменує час експериментів та пізнання себе,

– написав Сем Сміт.

Співак зізнався, що писав його два роки. Він висловив сподівання, що кожен наступний альбом зробить його ближчим до себе самого. Зазначимо, що платівку можна попередньо замовити на офіційному сайті співака.