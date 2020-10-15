Королева Великої Британії від початку пандемії коронавірусу перебувала у резиденції у Віндзорі. Тепер же королева повернулась до роботи, здійснивши офіційний візит у британську лабораторію.

Про довгоочікуваний вихід Єлизавети II стало відомо з інстаграм-сторінки королівської сім'ї. Представники королеви сповістили, що сьогодні, 15 жовтня, вона та її внук принц Вільям стали гостями лабораторії Портон-Даун поблизу Солсбері, щоб відкрити там новий центр енергетичної аналітики.

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У рамках заходу вони зустрілися з фахівцями, які займаються захистом Великої Британії від тероризму та організованої злочинності. Не менш важливою була зустріч із британськими вченими, які детально вивчають вірус COVID-19 та допомагають системі охорони здоров'я збільшити масштаби тестування населення на наявність коронавірусу.

Для важливого заходу Єлизавета II одягнула чарівне пальто рожевого кольору довжини міді з чорними ґудзиками та капелюшок у такому ж кольорі з квітковою аплікацією. Свій образ вона доповнила традиційною невеличкою сумкою, туфлями та рукавичками чорного кольору. На її пальті красувалась брошка з камінням, а на шиї можна побачити її улюблене кольє з перлин і такі ж сережки.

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Нагадаємо, що 94-річна Єлизавета II та чоловік принц Філіп ще в березні цього року переїхали до замку Балморал, що розташований у Шотландії, з міркувань безпеки. У ЗМІ ширились чутки, що на коронавірус у Букінгемі захворіло кілька працівників, відтак королеву вирішили убезпечити від вірусу. Навіть її найстарший син та престолонаслідник принц Чарльз навесні захворів на COVID-19, але швидко одужав. Зазвичай, Її Величність проводить у резиденції Норфолка літні канікули. Проте цього року вона там провела найбільшу кількість часу за останні роки – сім місяців і три тижні.

Минулого тижня стало відомо, що Єлизавета II переїхала з Шотландії у Віндзор в Англії, оскільки вже має низку запланованих зустрічей. Принц Філіп наразі залишився у замку Балморал. У ЗМІ також подейкували, що королева також має прибути у Букінгемський палац.