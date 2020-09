Знаменитий південнокорейський гурт BTS лише пару днів тому забрав чотири нагороди премії MTV Video Music Awards 2020, як вже 1 вересня посів першу сходинку всесвітньо відомого чарту Billboard. Востаннє вони потрапляли у рейтинг у березні на 4 місце.

Цього разу K-Pop гурт BTS взлетів на вершу чарту Billboard Hot 100 в США з піснею Dynamite. Відтак вони стали першими представниками Південної Кореї, які сягнули топу чарту, повідомляє видання BBC.

BTS – Dynamite: дивитись відео онлайн

Варто додати, що їхній колега – виконавець PSY з популярним хітом Gangnam Style у 2012 році зміг дістатись лише другої сходинки.

PSY – Gangnam Style: дивитись відео онлайн

Всього за тиждень після випуску хіта Dynamite 21 сепрня його прослухали 33,9 мільйона разів та придбали 300 тисяч слухачів. Такі показники побили рекорд Тейлор Свіфт 2017 року, коли вона випустила пісню Look What You Made Me Do. Успіх гурту навіть прокоментував президент Південної Кореї Мун Чже Ін: "Після того, як вони чотири рази очолювали чарт основних альбомів Billboard 200, тепер вони досягли першого місця в обох чартах". За словами музикантів гурту, ця пісня повинна передати "позитивні емоції, енергію, надію, любов, чистоту, все".