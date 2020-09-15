Український письменник Сергій Жадан випустив новий трек у складі рок-гурту "Жадан і Собаки", де начебто іронічно розкритикував чинного Президента України Володимира Зеленського.

Пісню "Вова" Жадан презентував 15 вересня в ефірі "Радіо НВ", де поет з недавніх пір є ведучим. На презентації треку Жадан з іншими гостями ефіру також мав можливість обговорити політичну ситуацію в країні та її вплив на сучасне мистецтво. Ними стали: Соня Кошкіна ("Лівий берег") і Юрій Бутусов ("Цензор.НЕТ").

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Автор і виконавець пісні Сергій Жадан в прямому ефірі поділився, що разом з колегами він писав цей трек без алюзій на ім'я Вова та без особистих образ. Додамо, що у тексті є такі рядки: "Бувай ми здорова, моя чорноброва, Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова, А нині Вова пензлює до Ростова". За словами Сергія, "Жадан і Собаки" лише хотіли показати, як українці часто надто покладаються на людину, роблять з неї кумира, а згодом у ній розчаровуються.

Страшенна українська хвороба – спочатку закохуватись в когось, а потім – розкохуватися. Ми про це спробували написати пісню. Це пісня ще минулого року, але ми її тримали. Нам страшно цікаво спостерігати, як мистецтво може резонувати із суспільними процесами, як воно може співпадати з політичними нюансами і політичною ситуацією,

– пояснив Жадан.

Чому Жадан і музиканти випустили цю пісню саме сьогодні, поет відповів, що саме сьогодні стартує виборна кампанія перед місцевими виборами 25 жовтня. Тому символічно було показати стан речей в Україні саме сьогодні.

"Ми вирішили випустити цю пісню сьогодні, коли активно стартує чергова виборна кампанія, коли ми йдемо назустріч місцевим виборам, коли знов створюються кумири, коли знову кричать про зраду і перемогу. Мені здається, дуже важливо подивитися на себе трішки збоку", – константував Сергій.

Щодо пісні, то письменник додав, що трек побудований таким чином, ніби там є монолог віртуального колективного підсвідомого "Вови", який виконує роль очільника суспільства, Месію, і хор людей, які відповідають йому зневірою, скепсисом і прокляттями. "Це наша спроба відреагувати на настрої у суспільстві", – підсумував автор пісні "Вова".

Жадан і Собаки – Вова: дивіться відео онлайн