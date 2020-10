Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою прибули у Лондон з дводенним офіційним візитом. Подружжя зустрілось з представниками британської монархії – принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.

Відомо, що візит Володимира та Олени Зеленських триватиме 7-8 жовтня, в рамках якого вони зустрінуться з королівським подружжям герцогів Кембриджських, а також з прем'єр-міністром Великої Британїі Борисом Джонсоном. Президент України у Лондоні планує провести зустрічі з владою і підписати договір про вільну торгівлю між Україною та Великою Британією після Brexit, повідомляє 24 канал.

Аудієнція Зеленських відбулась у Букінгемському палаці. Там герцоги Кембриджські зустрілись з українським президентським подружжям. Про це стало відомо на твіттер-сторінці представників Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

На зустріч Кейт Міддлтон одягнула чарівну блакитну сукню довжиною за коліна з поясом, що підкреслював талію. Олена Зеленська у свою чергу одягнула вбрання молочного кольору.



Офіційна зустріч герцогів Кембриджських та подружжя Зеленських / Twitter / @The Duke and Duchess of Cambridge