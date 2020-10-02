Відома співачка Ірина Федишин є неабияк популярною. Зірка неодноразово говорила, що її успіх у великій мірі заслуга чоловіка Віталія Човника, який вже понад 15 років є її продюсером. Втім музична кар’єра не принесла б своїх плодів, якби артистка змалку не відточувала майстерність.

Про те, як розпочиналася її кар’єра, знаменитість розповіла на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Як виявилося, маленька Ірина Федишин співала з батьком на весіллях.

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"Впізнали? Так, це я з батьком. Тут мені 12 років. У той час, коли мама була на заробітках за кордоном, ми з татом підзаробляли на весіллях музикантами. Пригадаю, як було холодно, бо це була зима, а весілля було не як тепер у ресторані, а в саморобному шалаші для музикантів. Одягнена я у дублянку, яку мама передала з Італії. Вона мене і зігрівала. Не прості були часи", – написала Ірина Федишин.



12-річна Ірина Федишин з батьком / Instagram / @irynafedyshyn

Артистка зазначила, що на світлині зображений її перший музичний інструмент Yamaha, яку купив тато. Згодом на ньому вона написала чимало відомих пісень.

"Саме тато був мій перший вчитель музики, який навчив мене сольфеджіо, гармонії, а також написанню пісень. Першу пісню для мене теж написав тато, яка називалася "Квітка надії". А вже потім була музична школа, фестивалі, малі сцени, які розширялися у щораз більші.

Саме завдяки великій любові до музики та наполегливій праці я сьогодні щаслива, що маю можливість і далі співати для вас, мої прихильники. Моя музика – це мова мого серця", – розповіла знаменитість.



Ірина Федишин співала з батьком на весіллях / Instagram / @irynafedyshyn

Що відомо про музичну кар’єру Ірини Федишин?

Творчість Ірини Федишин розвивається в двох напрямках. Перший з них – це український народний стиль, який частково перегукується з українським мелосом, а другий – популярна музика. У лютому 2018 році Ірина взяла участь у восьмому сезоні "Голосу країни".

На сліпих прослуховуваннях виконала власну пісню "Малесенькі долоньки". Попри те, що до неї повернулися крісла всіх чотирьох тренерів, Ірина вибрала саме команду Джамали, втім до прямих ефірів таки не потрапила.

Наразі Ірина Федишин випустила шість альбомів: "Твій Ангел" (2007), "Україна колядує" (2007), "Пароль" (2012), "Україна колядує. Нове" (2013), "Цвіте калина" (2015), "Ти тільки мій" (2017).