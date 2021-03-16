Віртуальний Гоголь: український оркестр записав онлайн-спектакль – захопливе відео

Оркестр із 22 музикантів записав музику для вистави, яку транслюватимуть онлайн, а також у кінотеатрах. Мовиться про українську версію спектаклю Миколи Гоголя "Шинель".

Запис композицій передаватимуть атмосферу справжнього театру. Музику, яку виконав оркестр, додадуть до відеозапису вистави.

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Запис музики на сцені

Аудіосупровід записали на сцені, а не у студії звукозапису, як це відбувається зазвичай. Це зможе передати глядачу історію спектаклю і віртуально перенести його від екранів гаджетів у театральну залу.

Саундтреки і музичний бекграунд для відеоверсії вистави написали сучасні електронні саунд-продюсери Олександр Філоненко і Дмитро Авксентьєв.



Музиканти записали 13 композицій / Скриншот з відео

Продюсер Авксантьєв пояснив, що існують такі технології, які можуть відтворити музику синтетично. Однак, за його словами, щоб слухачі могли насолодитись справжніми звуками театру, прийняли рішення записати оркестр.

Ми написали основну частину десь за 2 тижні. Це – 13 композицій, кожна по декілька хвилин,

– розповів він.

Про що мовиться у виставі "Шинель"

Як зазначила продюсерка "Театру 360 градусів" Наталія Чижова, у відеозаписі буде та ж трупа, що грає спектакль на сцені. Вона підкреслила, що це така синергія – мікс театрального жанру та кіножанру.

У сімейній виставі за Миколою Гоголем "Шинель" мовиться про те, як людина зіткнулася з неприйняттям його суспільством, глузуванням і булінгом, що актуально у сьогоденні. Продюсери наголосили, що постанова зацікавить як дітей, так і дорослих.



У складі оркестру було 22 музикантів / Скриншот з відео

Організатори закликають переглянути запис у сімейному колі. Прем'єру покажуть у день народження Миколи Гоголя – 1 квітня.

Вистава українською, що доводить, що Гоголь – український. Наша мета – популяризувати театр у будь-який спосіб: і через 3D-технології, і через нові звукові рішення. Хочемо бути повсюди,

– зауважила актриса та продюсерка Даша Малахова.

Де можна подивитись віртуальні вистави

Інноваційний проєкт "Театр 360 градусів" вперше свої творчі експерименти показав восени 2020 року. Це був спектакль з інтеграцією 3D-технологій. За словами Малахової, виставу онлайн переглянули майже 40 тисяч українців.

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Спектакль "Шинель" демонструватимуть глядачам спочатку безкоштовно онлайн, а з 1 квітня – у кінотеатрах. Окрім музикантів, композиторів та продюсерів над виставою працювали ще майже 50 людей знімальної групи.