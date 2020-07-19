Онука Єлизавети ІІ принцеса Беатріс таємно вийшла заміж за нареченого Едоардо Мапеллі Моцці. Весільна церемонія відбулася 17 липня 2020 року у Королівській каплиці Всіх Святих, що розташована у Віндзорському парку. Тепер королівський палац поділився першими світлинами зі свята.

Принцеса Беатріс була останньою неодруженою онукою Її Величності. Через пандемію коронавірусу у світі їй довелося скасувати розкішне весілля, яке мало відбутися 29 травня цього року. Проте принцеса все-таки побралася зі своїм коханим. На офіційній сторінці королівської сім'ї в інстаграмі з'явилися фотографії із таємної церемонії.

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У дописі зазначається, що Її Королівська Високість принцеса Беатріс та містер Едоардо Мапеллі Моцці одружилися на невеликій приватній церемонії в Королівській каплиці Всіх Святих у Віндззорі. Закохані обмінялися подружніми обітницями 17 липня. Пара відсвяткувала особливий день разом із найближчою родиною.

31-річна принцеса Беатріс була одягнена у вінтажну весільну сукню від Norman Hartnell. Розкішний образ вона доповнила тіатрою з діамантів, яку колись одягала бабуся королеви Єлизавети ІІ – королева Марія. Цю ж тіатру Її Величність мала на весіллі із принцом Філіпом, яке відбулося у 1947 році.

Весільний букет принцеси Беатріс відправили до Вестмінстерського абатства в Лондоні. Букети королівських наречених зазвичай кладуть на могили Невідомих воїнів.



Єлизавета ІІ і принц Філіп на весіллі принцеси Беатріс / Instagram / @theroyalfamily



Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці одружилися / Instagram / @theroyalfamily

Що відомо про весілля принцеси Беатріс?

Принцеса Беатріс отримала пропозицію від мільярдера Едоардо Мапеллі Моцці у вересні 2019 року. Це сталося під час романтичної поїздки в Італію. Вони знайомі ще з дитинства, проте стосунки виникли після весілля принцеси Євгенії.

Весілля Беатріс та Едоардо було однією із найбільш очікуваних подій цього року. Воно мало відбутися 29 травня у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. Свято пара повинна була оплатити сама, адже платників податків обурюють пишні святкування, які влаштовує королівська родина за їх рахунок. Церемонія мала бути закритою для преси, планувалося запросити всього 150 гостей.

Проте пандеміря коронавірусу внесла свої корективи і змусила скасувати усі плани. Та закохані не хотіли відтягувати з весіллям і вирішили таємно обмінятися обітницями на скромній церемонії.