Український гурт МЕРІ та Віктор Винник презентували нову пісню під назвою "Чорною очі". Ця композиція записана у незвичному для музикантів стилі і звісно ж, що розповідає про найприємніше почуття – кохання.

Коцертна діяльність артистів у зв'язку з пандемією коронавірусу стоїть на паузі. Проте музиканти не припиняють творити і продовжують радувати шанувальників новими треками. Зокрема, запальний хіт презентував колектив МЕРІ та Віктор Винник на офіційному ютуб-каналі.

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За період карантину артисти встигли випустити п'ятий офіційний альбом "Снайпери-амури", а також розпочали роботу над новим альбомом. МЕРІ вже презентували декілька пісень та відеокліпів з шостої платівки.

Пісня "Чорні очі"

Ця композиція незвична і за стилем відрізняється від попередніх творів музикантів. Вона виконана у фольклорному стилі з відчутними балканськими мотивами. У центрі сюжету – історія кохання.

"Мені дуже давно подобається творчість сербського композитора Горана Бреговіча. До вподоби те, як він трансформує і подає музику Балкан. Я завжди хотів спробувати зробити щось схоже, але з українським акцентом. Та усе якось руки не доходили, а тепер на карантині є багато вільного часу, який ми використовуємо для творчих експериментів. Робота над піснею була цікавою ще й тому, що для запису труб, тромбона, акордеона тощо ми запросили сесійних музикантів, а це завжди весело і пізнавально", – розповів Віктор Винник.



Віктор Винник / Фото Пресслужба

Для презентації на ютубі створити ліричне відео, яке складається з фото Віктора Винника в образі "романтичного волоцюги". Для цієї роботи були використані яскраві костюми, а також неймовірно красиві українські хустки з приватної колекції дрогобицької фольклористки та волонтерки Оксани Рудавської. Деякими із цих речей вже понад століття і вони стали чудовим доповненням ролику і додали йому етнічного змісту.



Віктор Винник / Фото Пресслужба

Віктор Винник і МЕРІ – "Чорні очі": дивіться відео онлайн