Новий рік та Різдво – найбільш очікувані зимові свята. До приходу новорічних свят залишилося не так і багато часу, тому розповідаємо вам про вихідні, які чекають українців, щоб ви змогли ретельно спланувати свій відпочинок.

Календар вихідних допоможе вам визначити офіційні вихідні, за допомогою яких ви зможете виділити час на відпочинок. Щоб сумлінно спланувати святкові зимові канікули, потрібно знати, скільки вони будуть тривати, пише 24 канал.

До теми Кабмін переніс три робочих дні у 2021 році

Календар вихідних і святкових днів у січні 2021

1 січня – Новий рік (вихідний)

6 січня – Святий вечір (вихідний);

7 січня – Різдво Христове (вихідний);

8 січня – Пресвятої Богородиці Марії;

9 січня – Святого апостола Стефана;

13 січня – Віддання Різдва Христового (Меланії);

14 січня – Старий Новий рік (Василя);

18 січня – Другий Святий вечір (Щедрий вечір);

19 січня – Хрещення Господнє або Йордан;

20 січня – Івана Хрестителя;

25 січня – Великомучениці Тетяни.

У січні українці матимуть 12 вихідних днів, включаючи святкові дні та звичайні вихідні. Календар новорічних та різдвяних свят передбачає 3 та 4 вихідні дні поспіль. Робочих днів в українців буде 19

Отже, на початку 2021 року українці матимуть 3 вихідних дні. Новий рік 1 січня припадає на п’ятницю, а за ним йдуть 2-3 січня (субота і неділя). Варто зазначити, що традиційно передсвятковий четвер, 31 грудня, буде скорочений на 1 годину.

Святвечір українці святкуватимуть у середу. Цей день не є вихідним, але також буде скороченим на 1 годину. Різдво Христове припадає на четвер. 7 січня традиційно є вихідним днем.



У січні 2021 українці матимуть чимало вихідних днів

На засіданні уряду 30 вересня вирішили перенести робочий день 8 січня, який припадає на п’ятницю та зробити його вихідним. Тож українці матимуть у 2021 році приємний бонус, а саме 4 вихідні дні поспіль.

Посадовці зазначили, що перенесення робочого дня потрібне для створення сприятливих умов для відзначення у 2021 році різдвяних свят. Таким чином в українців вихідними будуть 7, 8, 9 і 10 січня.

Втім, робочий день 8 січня перенесли на суботу, 16 січня, тож цей день доведеться відпрацювати.

Новий 2021 рік в Україні

2021 рік в Україні буде роком Білого Металевого Бика. Покровитель року найбільше любить працю над собою, роботою, стосунками. Все, що ви вкладете в цьому році – повернеться до вас у подвійному розмірі. Бик любить чесних та відповідальних людей. Для того, щоб заручитися підтримкою цього знаку треба добре працювати. Тоді покровитель року відповість приязністю та прихильністю.



Символом 2021 року буде Білий металевий бик

Бик вважається зразковим сім’янином, який постійно піклується про коханих та близьких людей. Білий Металевий Бик є прихильником традицій, який цінує усталений спосіб життя та не погодиться на якісь новаторства.

Заступництво Бика у 2021 році допоможе сфокусуватися на вирішенні старих проблем, додасть сил тим, хто втомився, допоможе боротися з обставинами, а також допоможе зустріти вірних друзів.

Бик – впевнений в собі і спокійний знак, тому від року чекати сильних потрясінь не варто. Приділяйте увагу собі, своїй сім'ї, роботі – це все, що бик так поважає і буде всіляко сприяти вашому благополуччю в цих сферах.



Новий рік у 2021 році припадає на п'ятницю

Різдво в Україні

6 січня християни святкують надвечір’я Різдва – Святвечір. Це таємниче частування називають Святою Вечерею, до якої обов’язково входять дванадцять (за кількістю апостолів) пісних страв. Головна страва – Кутя – символізує єднання з Богом.

7 січня християни східного обряду святкують Різдво Христове – одне з найважливіших свят у році, яке має багато давніх традицій. Цього дня у Вифлеємі народився Ісус Христос, який був посланий Богом на землю для спокутування гріхів і спасіння людства. На різдвяні свята водять вертеп, колядують, ходять одне до одного в гості та бажають всім добра на увесь рік.



Різдво Христове у 2021 році припадає на середу

На другий день Різдва (8 січня) святкують Собор Пресвятої Богородиці. На Третій день після Різдва (9 січня) відзначають свято первомученика Стефана. Він перший після Христового вознесіння пролив кров і віддав життя за Господа. Звідси має почесний титул першого мученика.

14 січня українці відзначають свято Святого Василя, якому передує Щедрий Вечір, коли господині готують дванадцять страв, але вже не пісних. Після Вечері дівчатка йдуть щедрувати, а молодь збирається для ворожіння на суджених. Цикл Різдвяних свят завершує Хрещення Господнє. В період свят вітаються один з одним: "Христос народився – Славімо Його".



Різдвяні свята в Україні завершуються на Хрещення