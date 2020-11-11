У 2021 році на українців чекає чимало вихідних та святкових днів. Впродовж року у нас буде 11 офіційних вихідних днів. Якщо свято випаде на суботу чи неділю, то вихідний день традиційно буде перенесено на понеділок.

Скільки вихідних буде в українців у 2021 році та у які дні ми будемо відпочивати, повідомляє 24 канал.

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Календар свят у 2021 році передбачає 11 офіційних вихідних днів.

1 січня – Новий рік (п’ятниця);

7 січня – православне Різдво Христове (четвер);

8 березня – Міжнародний жіночий день (понеділок);

1 травня – Міжнародний день праці (субота);

2 травня – Великдень (неділя);

9 травня – День Перемоги (неділя);

20 червня – День Святої Трійці (неділя);

28 червня – День Конституції України (понеділок);

24 серпня – День Незалежності України (вівторок);

14 жовтня – День захисника України (четвер);

25 грудня – католицьке Різдво Христове (субота).

30 вересня Кабінет міністрів України затвердив перенесення робочих днів у 2021 році. Це створено для того, щоб надати українцям сприятливі умови для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України.

У 2021 році для працівників з п’ятиденним робочим тижнем і двома вихідними у суботу та неділю робочі дні перенесуть:

з п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

з п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Якщо ж свято припадає на суботу чи неділю, то наступний понеділок також є вихідним. Понеділки у такому разі відпрацьовувати не потрібно.



Календар вихідних днів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Вихідні у січні 2021 року

Отже, на початку 2021 року українці матимуть 3 вихідних дні. Новий рік 1 січня припадає на п’ятницю, а за ним йдуть 2-3 січня (субота і неділя). Різдво Христове припадає на четвер. 7 січня традиційно є вихідним днем.

П'ятниця, 8 січня у 2021 році також буде вихідним днем. Цей день потрібно буде відпрацювати у суботу, 16 січня.

Вихідні у березні 2021 року

Оскільки 8 березня (Міжнародний жіночий день) припадає на понеділок, то ми будемо відпочивати три дні поспіль.

Вихідні у травні 2021 року

Міжнародний день праці припадає на суботу, а Великдень українці святкуватимуть вже наступного дня – 2 травня, яке припадає на неділю. Саме тому ці вихідні переносяться на понеділок та вівторок. Таким чином, в українців буде 4 вихідних дні – з 1 по 4 травня.

День Перемоги припадає на неділю, тож вихідний день буде у понеділок.

Вихідні у червні 2021 року

У червні маємо 2 свята: 20 червня святкуємо День святої Трійці, а 28 червня – День Конституції України. Вихідний на початку робочого тижня матимемо 21 червня, адже Трійця припадає на неділю, 20 червня. Окрім цього, наступний понеділок також буде вихідним днем, адже День Конституції, який святкують 28 червня, припадає на понеділок.

Вихідні у серпні 2021 року

24 серпня українці відзначатимуть День Незалежності України, який припадає вівторок, тож матимемо вихідний посеред тижня. Втім 23 серпня, яке припадає на понеділок, запропонували зробити вихідним днем, тож українці матимуть змогу наприкінці літа влаштувати собі затяжні вихідні. Таким чином, у нас будуть вихідні з 21 по 24 серпня.

Однак, зверніть увагу, що 23 серпня потрібно буде відпрацювати в суботу, 28 серпня.

Вихідні у жовтні 2021 року

День захисника України, який українці святкують 14 жовтня, припадає на четвер. Цей день буде офіційно вихідним. Втім, аби українці мали змогу більше відпочити, 15 жовтня, також буде вихідим днем.

Тож українців у жовтні чекатиме 4 затяжних вихідних дні. П’ятницю, 15 жовтня, доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня.

Вихідні у грудні 2021 року

Католицьке Рідзво у 2021 році припадає на суботу, тож понеділок буде вихідним днем.