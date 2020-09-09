Понад дві сотні найновіших короткометражних фільмів з України та світу можна переглянути безкоштовно онлайн! Відео відкрите до 13 вересня на сайті кінофестивалю Wiz-Art. Цьогоріч переглядати фільми можна онлайн з усієї України.

Як повідомляє 24 канал, фестиваль Wiz-Art через карантин відбувався у Львові в офлайн-форматі. Кумедні історії, відверті сцени та важливі теми – у програмі фільми на будь-який смак.

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Журналісти підготували огляд чотирьох найвідвертіших добірок фестивалю Wiz-Art, які не варто пропускати.

"Дівчата-бунтарки"

Режисери фільмів з цієї добірки беззаперечно занурюють нас у складнощі жіночих перипетій. Без прикраси досліджують теми ревнощів, бажання і самотності. Чергуючись між уїдливістю, гостротою, гумором і страхом, ці фільми відкривають нам таємниці дивних радощів та непередбачуваних небезпек, що наповнюють життя дівчат у сучасному світі.

До добірки увійшли фільми:

"Іспит" (Іран)

"Дівчача ватага" (Норвегія)

"Пастка" (Єгипет)

"Сем" (Португалія)

"Каєнський перець" (Канада)

"Унікальна можливість" (Франція)

Де дивитись фільми: всі стрічки доступні для безкоштовного перегляду. Переглянути їх можна тут.



Програма кінофестивалю Wiz-Art / Фото Пресслужба Wiz-Art

Comedy Shorts

Відверті фільми можуть бути смішними – це доводять короткометражки з добірки "От халепа". У ній є багато чорного гумору та неприкритої іронії. Чого лише варта історія про Андерса, який не такий як усі. Так, він гей, але не в цьому суть. Є ще дещо, чого не помічає він, але бачать інші.

Список фільмів:

"По волосинці" (Франція)

"Найкращий у світі оркестр" (Австрія)

"Король кебабу" (Фінляндія)

"Золоте весілля" (Уругвай)

"Короткий литковий м'яз" (Нідерланди)

"Г_вно трапляється" (Чехія)

"Шкільні зустрічі" (Нідерланди)

Де дивитись: добірка доступна для перегляду тут.



Відверті короткометражні фільми / Фото Пресслужба Wiz-Art

"Відтінки любові"

У цій добірці зібрали фільми про не цинічні та нетрадиційні історії кохання. Тут є і темний погляд на світ стосунків у всіх його крайнощах, і непередбачувана романтика. Режисери один за одним розмірковують про те, що ж змушує нас сказати кілька магічних слів, на які напевно в житті чекав кожен.

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Фільми у добірці:

"Літній ранок" (Швейцарія)

"Потанцюй зі мною" (Норвегія)

"Тереза" (Італія)

"У випадку пожежі" (Португалія)

"Пуповина" (Україна)

"Лоскотунчик" (Італія)

"З любов'ю, Матті" (Фінляндія)

Де дивитись добірку: всі стрічки безкоштовно можна переглянути за посиланням.



Фільми фестивалю Wiz-Art: огляд відвертих добірок / Фото Пресслужба Wiz-Art

"Нічні фільми про відверте"

Добірка неприховано відвертих фільмів про те, що ж ховається за закритими дверима нашої підсвідомості. Дев'ять фільмів – дев'ять історій про те, яким різним може бути імпульс для збудження. Що допомагає відчути справжній екстаз – дивні фантазії, мова тіла?

Список стрічок:

"Пульсуюче село" (Польща)

"Діагональ" (Швейцарія)

"Троянди вночі" (Болгарія)

"С. Н. П." (Канада)

"XYU" (Франція)

"Паола загадує бажання" (Швейцарія)

"Симбіоз" (Франція)

"Оргія" (Велика Британія)

"Томас у долині великих вовків" (Франція)

Де дивитися добірку: після швидкої реєстрації фільми будуть доступні для перегляду тут.



Кадр з фільму "Паола загадує бажання" / Фото Пресслужба Wiz-Art