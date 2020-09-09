Відверті короткометражні фільми, які можна безкоштовно переглянути онлайн
Понад дві сотні найновіших короткометражних фільмів з України та світу можна переглянути безкоштовно онлайн! Відео відкрите до 13 вересня на сайті кінофестивалю Wiz-Art. Цьогоріч переглядати фільми можна онлайн з усієї України.
Як повідомляє 24 канал, фестиваль Wiz-Art через карантин відбувався у Львові в офлайн-форматі. Кумедні історії, відверті сцени та важливі теми – у програмі фільми на будь-який смак.
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Журналісти підготували огляд чотирьох найвідвертіших добірок фестивалю Wiz-Art, які не варто пропускати.
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"Дівчата-бунтарки"
Режисери фільмів з цієї добірки беззаперечно занурюють нас у складнощі жіночих перипетій. Без прикраси досліджують теми ревнощів, бажання і самотності. Чергуючись між уїдливістю, гостротою, гумором і страхом, ці фільми відкривають нам таємниці дивних радощів та непередбачуваних небезпек, що наповнюють життя дівчат у сучасному світі.
До добірки увійшли фільми:
- "Іспит" (Іран)
- "Дівчача ватага" (Норвегія)
- "Пастка" (Єгипет)
- "Сем" (Португалія)
- "Каєнський перець" (Канада)
- "Унікальна можливість" (Франція)
Програма кінофестивалю Wiz-Art / Фото Пресслужба Wiz-Art
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Comedy Shorts
Відверті фільми можуть бути смішними – це доводять короткометражки з добірки "От халепа". У ній є багато чорного гумору та неприкритої іронії. Чого лише варта історія про Андерса, який не такий як усі. Так, він гей, але не в цьому суть. Є ще дещо, чого не помічає він, але бачать інші.
Список фільмів:
- "По волосинці" (Франція)
- "Найкращий у світі оркестр" (Австрія)
- "Король кебабу" (Фінляндія)
- "Золоте весілля" (Уругвай)
- "Короткий литковий м'яз" (Нідерланди)
- "Г_вно трапляється" (Чехія)
- "Шкільні зустрічі" (Нідерланди)
Відверті короткометражні фільми / Фото Пресслужба Wiz-Art
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"Відтінки любові"
У цій добірці зібрали фільми про не цинічні та нетрадиційні історії кохання. Тут є і темний погляд на світ стосунків у всіх його крайнощах, і непередбачувана романтика. Режисери один за одним розмірковують про те, що ж змушує нас сказати кілька магічних слів, на які напевно в житті чекав кожен.
Цікаво 15 еротичних сцен, при згадці яких актори ніяковіють: кадри 18+
Фільми у добірці:
- "Літній ранок" (Швейцарія)
- "Потанцюй зі мною" (Норвегія)
- "Тереза" (Італія)
- "У випадку пожежі" (Португалія)
- "Пуповина" (Україна)
- "Лоскотунчик" (Італія)
- "З любов'ю, Матті" (Фінляндія)
Фільми фестивалю Wiz-Art: огляд відвертих добірок / Фото Пресслужба Wiz-Art
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"Нічні фільми про відверте"
Добірка неприховано відвертих фільмів про те, що ж ховається за закритими дверима нашої підсвідомості. Дев'ять фільмів – дев'ять історій про те, яким різним може бути імпульс для збудження. Що допомагає відчути справжній екстаз – дивні фантазії, мова тіла?
Список стрічок:
- "Пульсуюче село" (Польща)
- "Діагональ" (Швейцарія)
- "Троянди вночі" (Болгарія)
- "С. Н. П." (Канада)
- "XYU" (Франція)
- "Паола загадує бажання" (Швейцарія)
- "Симбіоз" (Франція)
- "Оргія" (Велика Британія)
- "Томас у долині великих вовків" (Франція)
Кадр з фільму "Паола загадує бажання" / Фото Пресслужба Wiz-Art