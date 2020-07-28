Відпустка у селі: маловідомі, але цікаві місця
Щоб утекти подалі від міської метушні, пропонуємо підбірку нетуристичних сіл. Попри невелику кількість туристів, ці місця мають багату та цікаву історію.
Редакція 24 каналу зробила підбірку з 6 сіл у різних областях України, які точно закохають у себе.
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Відпустка у селі: куди поїхати
Розгірче на Львівщині
Село розташоване у долині річки Стрий. Воно відоме з 1460 року.
Тут для туристів буде цікавим скелястий монастир, на який потрібно підійматися пішки і в зручному взутті. Скелі використовувалися ще в язичницькі часи. Також тут є мурований храм Святого Миколая. Його звели ще у 1888 році.
А в одній із вершин хребта розташоване цікаве місце – городище давньоруського періоду, яке зберегло сліди оборонних земляних валів.
Скелястий монастир / Фото: 24 каналу
Губків у Рівненській області
На правому березі річки Случі у Рівненській області розкинулось село Губків. У письмових джерелах про нього вперше згадують у 1504 році. Найцікавіші місця для приїжджих – це ландшафтний парк у самісінькій долині річки Случ. Він входить у сотню чудес світу!
Також тут збереглися руїни Губківського замку ХV століття. До сьогодні залишились лише частина стін та декілька башт. А також засипаний замковий колодязь.
Замок розташований на схилі / Фото: ua.igotoworld.com
Колочава у Закарпатській області
На території Національного парку "Синевир" розташоване село Колочава – між полонинами Стримбою, Дарвайкою, Барвінком, Красною і Ружею. Через Колочаву протікають річки Негровець, Герсовець, Сухар та Колочавка.
У селі є "Птахопарк", де живуть безліч птахів, а також десятки музеїв на різну тематику.
Село-музей Колочава / Фото: Сільський ревізор
Геройське на Херсонщині
У Голопристанському районі на Херсонщині розташоване село Геройське з незвичною природною пам'яткою. Ще у XVI столітті це було місцем, де запорозькі козаки розпочали промисел з видобутку солі. Адже саме тут розташовані рожеві озера.
Читайте більше про рожеві озера за посиланням
Рожеві озера / Фото: vokrugsveta.ua
Розтоки в Чернівецькій області
Уздовж річки Черемош розташоване село Розтоки. Вперше письмова згадка про село датована 1500 роком.
Для туристів тут буде цікавий заказник Буковинські водоспади, який має площу 38,5 гектарів. У цьому комплексі такі водоспади: Ковбер, Сич, Нижній Гук, Ворота, Середній Гук, Великий Гук, Верхній Гук.
Розтоки / Фото: uk.wikipedia.org
Фрумушика-Нова в Одеській області
В Одеській області розташоване село Фрумушика-Нова. На мандрівників тут чекають національні будинки Бессарабії, овеча ферма та кілька музеїв з артефактами.
Село Фрумушика-Нова / Фото: ukrainer.net
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