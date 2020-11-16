У понеділок вночі, 16 листопада, помер Леонід Садовський, відомий український режисер та педагог. Через побиття 14 листопада заслужений діяч загинув у лікарні у віці 71 року.

Помер Леонід Садовський: що відомо про побиття

Про це повідомляє видання Харків Times з посиланням на колег Леоніда Садовського. Заслужений діяч мистецтв України помер у віці 71 року.

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Український режисер загинув у понеділок вночі, 16 листопада, у лікарні через нанесені йому раніше травми. Як повідомили колеги Леоніда Садовського, ввечері 14 листопада режисер вийшов в аптеку за ліками. На нього напали невідомі неподалік від дому та побили.

Зазначається, що нападники не забрали нічого у побитого Садовського, хоч режисер мав при собі велику суму грошей. Як повідомила пресслужба Нацполіції, йому нанесли важких ударів тупим предметом. Чоловік зміг дійти додому, де дружина викликала йому швидку допомогу.

У Харківській лікарні Леоніду Садовському зробили операцію. Але він складних травм він помер близько 1 години ночі.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Наразі займаються розшуком нападників. Їм загрожує 8 років позбавлення волі.



Леонід Садовський / Фото з його фейсбуку

Біографія Леоніда Садовського

Леонід Вікторович навчався в Донецькому училищі культури, яке закінчив у 1969 році. Згодом навчався у Харківському інституті культури. Протягом всього життя працював тільки на тих посадах, що пов'язані з театром, кіно та телебаченням. У різних культурних установах обіймав керівні посади, а з 1993 року став головним режисером Харківського театру для дітей та юнацтва.

Це не просто викладач. Це людина, яка виховує дітей, як своїх,

– написала на його сторінці в фейсбуці одна зі студенток, коли режисер перебував у лікарні, а його учні збирали гроші на лікування.

Останні 12 років чоловік завідував кафедрою майстерності актора драматичного театру і кіно. Леонід Садовський є заслуженим діячем мистецтв України.