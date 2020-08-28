Прем’єра довгоочікуваного lyric-video відбулася у п’ятницю, 28 серпня, на ютуб-каналі Privilege RnB. Через пандемію коронавірусу Тіна Кароль і Snoop Dogg не знімали кліп. Зірка зазначила, що в сучасних умовах "кривлятися в скайпі" обоє не хотіли. Читайте такожЗаписала за одну годину: Тіна Кароль розповіла про спільний трек зі Snoop Dogg Прихильники виконавиці після анонсу не могли дочекатися виходу треку, тож вже засипали співачку в коментарях приємними коментарями. "Пісня качає. Молодець, Тіна, що не боїшся експериментувати", "Це нереально круто", "Мені дуже подобається", "Це трек року", "Оце рівень, молодчина", "Тіна, це просто бомба", – пишуть прихильники в коментарях. Тіна Кароль нещодавно зізналась, що впродовж своєї кар'єри багато працювала над тим, щоб українські виконавці були конкурентноспроможними на західному ринку, а не лише на Батьківщині. Я сиділа вдома, задзвонив телефон. І мені говорять, що у нас для тебе чудова новина, у нас буде співпраця зі Snoop Dog. А потім мені кажуть, у тебе є одна година, щоб записати свій шматок, вигадати музику, слова і так далі, – поділилась артистка. Перевірено Luca Dayz ft. Snoop Dogg, Tina Karol & LOE – Blow Your Mind: дивіться відео онлайн