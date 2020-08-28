Прем’єра довгоочікуваного lyric-video відбулася у п’ятницю, 28 серпня, на ютуб-каналі Privilege RnB. Через пандемію коронавірусу Тіна Кароль і Snoop Dogg не знімали кліп. Зірка зазначила, що в сучасних умовах "кривлятися в скайпі" обоє не хотіли.

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