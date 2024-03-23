Важливо знати кожному: яку вербу не можна святити та чому

Цього року католики будуть святкувати Великдень вже наступного тижня – 31 березня. Тому вже завтра, 24 березня, вони матимуть Вербну неділю. За традицією, у цей день потрібно йти до церкви, щоб освятити гілочки верби.

Після служби Божої їх обов'язково необхідно принести у будинок. Вважається, що так він буде під захистом весь рік, передає LifeStyle 24.

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Яку вербу не варто святити

У народі кажуть, що не можна святити гілочки верби, які зірвали недалеко від цвинтаря. Адже вони володіють поганою енергетикою. Також краще не брати торішню вербу, однак викидати її заборонено. Деякі люди, наприклад, готують цілющий відвар, який рятує від будь-яких хвороб.

Що роблять з вербою після освячення

Після церкви, люди повертаються додому та легенько б'ють вербою усіх родичів. Зокрема, тих, хто проспав богослужіння. Існують навіть певні слова, які потрібно промовляти під час такої цікавої традиції:

Не я б'ю – верба б'є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!

Вербна неділя / Фото Canva

Гілочки верби обов'язково ставлять у вазу біля ікон. Цікаво, що раніше наші предки навіть приносили їх на город або поле для хорошого врожаю. Дівчата ж, наприклад, ховали декілька гілочок в одязі. Це, зокрема, рекомендувалося робити тим, хто хоче чимшвидше знайти нареченого, хворим або вагітним.

За допомогою освяченої верби господині розпалювали піч, коли збиралися пекти паски. Однак це дозволялося робити лише у Страсний четвер. Якщо ж обрядовий хліб готували у п'ятницю або суботу, то брали страсну свічку.