Український виконавець Святослава Вакарчук розповів про створення нового музичного проєкту "Оранжарея", пісні якого він зможе представити на концерті у 2021 році.

Лідер гурту "ОЕ" на фейсбук-сторінці зізнався, що цьогоріч усі музиканти та виконавці отримують енергію не від великих концертних залів, а від найближчих друзів та родичів. Саме тому виникла ідея створити "домашній" музичний плейлист, у якому завжди тепло, наче в оранжереї.

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Вакарчук зізнався, що, створюючи в умовах карантину нові пісні, у нього та його колег виникла ідея зробити окремий музичний проєкт, де би композиції звучали не як на великому стадіоні, а на звичайній вулиці. За його словами, це буде "півтори години щирих музичних розмов" і невдовзі прихильники зможуть почути першу пісню та відео з проєкту "Оранжерея".

Знаєте, коли холодно і сіро навколо, коли найбільше хочеться весни чи літа, найпростіший спосіб згадати про них – зайти в оранжерею. Туди, де завжди тепло. У цьому і є суть мого нового музичного проекту: відчуття тепла, яке завжди з тобою,

– зауважив виконавець.

Декілька нових пісень та версії "домашніх" синглів слухачі зможуть почути на концертах, починаючи з березня 2021 року, з дотриманням усіх карантинних вимог. До музичного проєкту приєднається навіть жіночий вокал та, ймовірно, інші музиканти.