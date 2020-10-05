Нещодавно королівська родина повідомила про новину: вагітність принцеси Євгенії, герцогині Йоркської. У мережі почалось активне обговорення теми того, чи дадуть малюку королівський титул.

Королівське подружжя принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка у 2021 році стане батьками. У них, ймовірно, народиться син, і він стане 11-им у черзі на престол. Але, скоріш за все, у нього не буе королівського титулу. Про це інформує Vanity Fair.

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Чому дитина принцеси Євгенії не матиме титулу

У виданні пояснили, що є дві причини того, чому малюк принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка не отримає королівського титулу. Перш за все, жінки не успадковують їх при заміжжі, а також не передають своїм чоловікам та дітям. Тому, на відміну від принца Гаррі та принца Вільяма, котрі стали герцогами, дитина Євгенії матиме прізвище чоловіка принцеси.

Варто зазначити, що титулом може нагородити королева Єлизавета ІІ. Але раніше принцеса говорила про те, що відмовиться від нього. Євгенія і Джек вважають, що звання може бути як благословенням, так і нагородженням. Тому вони думають, що краще піти стопами принца Гаррі й Меган Маркл.

Вони з Джеком хочуть, щоб їхня дитина жила звичайним життям і сама заробляла собі на життя. Звання дійсно не мають значення для Джека і Євгенії, вони просто хочуть щасливу здорову дитину",

– повідомляє видання.

Такі самі заяви робили й Меган Маркл з принцом Гаррі незадовго до народження сина Арчі. Тому зараз Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор носить офіційне прізвище, котре зазвичай зазначається без королівських титулів.